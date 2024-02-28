UX für KI, nicht nur KI für UX

Viele KI-Weiterbildungen zeigen, wie du mit KI schneller auswertest, generierst und prototypst. Das lernst du hier auch. Dazu kommt die schwierigere Frage: Wie gestaltest du Produkte, in denen KI selbst mitentscheidet? Und welche Entscheidungen müssen bei Menschen bleiben?

Wird UX dadurch ersetzt? Nein. Die Verantwortung wird nicht kleiner, sie verteilt sich auf mehr Menschen. Das sehen wir in unseren Projekten. Laut Figma AI Report 2026 macht die Mehrheit der befragten Entwickler*innen inzwischen auch Design-Arbeit, und 90 % halten Design für mindestens so wichtig wie vor KI.

Wer KI-Produkte baut, braucht mehr UX, nicht weniger.