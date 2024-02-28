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Ausbildung · artop × UX&I
Digital Experience & Usability Consultant: UX für KI-Produkte
KI baut dir den Prototyp in Minuten. Ob er das richtige Problem löst, sagt sie dir nicht. Diese Frage landet bei dir, ob du UX gelernt hast oder nicht. Dafür haben UX&I und artop diese berufsbegleitende Ausbildung gemeinsam entwickelt.
Online-Info-Abend mit der Ausbildungsleitung
Was ist die Ausbildung zum Digital Experience & Usability Consultant?
„Digital Experience & Usability Consultant“ ist eine berufsbegleitende Ausbildung von artop, Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin, gemeinsam entwickelt mit UX&I. In zehn Monaten lernen Berufserfahrene aus Produktteams, digitale Produkte menschzentriert zu gestalten, auch solche mit KI. Start ist am 12. Februar 2027 in Berlin, der Abschluss ist ein Zertifikat von artop.
Die Ausbildung leiten Hias Wrba von UX&I und Knut Polkehn von artop. Alle Details, die Inhalte im Einzelnen und die Anmeldung findest du bei artop.
UX für KI, nicht nur KI für UX
Viele KI-Weiterbildungen zeigen, wie du mit KI schneller auswertest, generierst und prototypst. Das lernst du hier auch. Dazu kommt die schwierigere Frage: Wie gestaltest du Produkte, in denen KI selbst mitentscheidet? Und welche Entscheidungen müssen bei Menschen bleiben?
Wird UX dadurch ersetzt? Nein. Die Verantwortung wird nicht kleiner, sie verteilt sich auf mehr Menschen. Das sehen wir in unseren Projekten. Laut Figma AI Report 2026 macht die Mehrheit der befragten Entwickler*innen inzwischen auch Design-Arbeit, und 90 % halten Design für mindestens so wichtig wie vor KI.
Wer KI-Produkte baut, braucht mehr UX, nicht weniger.
Für wen die Ausbildung gedacht ist
Passt zu dir, wenn …
- du aus Produktmanagement, Entwicklung, Design, QA oder Marketing kommst und Berufserfahrung mitbringst
- du UX längst verantwortest, nur ohne Methode und ohne Mandat
- du Entscheidungen vor Team und Management begründen willst
- du UX schon machst und dein Handwerk für KI-Produkte erweitern willst
Passt eher nicht, wenn …
- du ohne Berufserfahrung den Einstieg ins UI-Design suchst
- du einen kurzen Workshop zu KI-Tools willst
- du ein reines Online-Format brauchst: Die Module finden in Berlin statt
So funktioniert die Ausbildung
Ein Projekt, das dich zehn Monate begleitet
Du arbeitest in einer Kleingruppe an einem selbstgewählten Thema und wendest jedes Modul direkt an, begleitet von Mentor*innen. So landet das Gelernte im Alltag statt auf Vorrat. Am Ende hast du ein Projekt, an dem du zeigen kannst, wie du entscheidest.
Der ganze Weg vom Research bis zum Test
An einem durchgehenden Fall gehst du den Gestaltungsprozess einmal komplett: Nutzer*innen verstehen, Produktvision und Anforderungen ableiten, spezifizieren, prototypen und mit echten Menschen testen. KI nutzt du dabei als Werkzeug. Das Fundament ist Human-centred Design nach DIN EN ISO 9241.
Produkte gestalten, in denen KI mitentscheidet
Ein eigenes Modul widmet sich Agentic Experiences. Du lernst, wie Produkte mit KI-Komponenten verlässlich und verständlich bleiben, obwohl ihr Verhalten nicht vollständig vorhersehbar ist, und welche Aufgaben beim Menschen bleiben müssen.
UX in der Organisation durchsetzen
UX scheitert selten an der Methode, häufiger am Rahmen. Du lernst, wo deine Organisation steht, wie du Stakeholder gewinnst und mit Widerstand umgehst. Dazu kommen Peergroups zwischen den Modulen und Kaminabende mit externen Expert*innen.
Wie passt das
neben deinen Job?
Die zehn Module verteilen sich von Februar bis November 2027, etwa eines pro Monat, meist an einem Freitag und Samstag. Zwei Module dauern drei Tage, Start und Abschluss je anderthalb. Dazwischen arbeitest du mit deiner Kleingruppe am Projekt und triffst dich in Peergroups.
Gute Argumente für deine Führungskraft: Jedes Modul ist auf Transfer in den Arbeitsalltag angelegt, und für Unternehmen gibt es einen eigenen Preis. Dazu kommt: Laut Bitkom-Umfrage 2026 schätzen 66 % der Unternehmen die KI-Kompetenz ihrer Beschäftigten als gering ein.
Warum UX&I diese Ausbildung mitträgt
Was wir in unseren Projekten immer wieder sehen: UX-Verantwortung wandert zu Menschen, die nie dafür ausgebildet wurden, und KI beschleunigt das. Deshalb bilden wir aus: in Unternehmen über unsere Enterprise Product Academy, seit Jahren am artop-Institut und jetzt mit dieser Ausbildung, die wir gemeinsam mit artop entwickelt haben.
Im Branchenreport UX/Usability 2025 der German UPA ist UX&I das meistgenannte UX-Unternehmen, artop nach dem UXQB der am häufigsten genannte Anbieter für UX-Zusatzausbildungen. Diese Ausbildung bringt beides zusammen: Praxis aus Projekten und wissenschaftliches Fundament.
Ihr wollt das für euer ganzes Team? Sprich uns an.
Wer die Ausbildung leitet
Training & Mentoring
Hias Wrba
Berät bei UX&I Führungskräfte und Teams zu Transformation, Innovation und Produktentwicklung und leitet die Enterprise Product Academy.
Knut Polkehn
Berät bei artop Organisationen zur Mensch-Technik-Interaktion und engagiert sich im Usability & User Experience Board (UXQB).
Die Ausbildung auf einen Blick
Info-Abende und Start
Lerne Hias Wrba und Knut Polkehn vorab kennen: beim Online-Info-Abend am 3. November 2026 um 18 Uhr. Die Ausbildung startet am 12. Februar 2027.
Umfang und Abschluss
Zehn Monate, zehn Module mit 168 Ausbildungsstunden in den Seminarräumen von artop in Berlin, dazu rund 60 Stunden Praxisprojekt, Mentoring und acht Kaminabende. Wer an mindestens 80 % der Ausbildungsstunden teilnimmt und das Praxisprojekt abschließt, erhält das Zertifikat von artop, Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Kosten und Anmeldung
Für Privatpersonen 9.800 €, Ratenzahlung möglich, für Unternehmen 11.800 €, jeweils von der Umsatzsteuer befreit. Anmeldung, Vertrag und Geschäftsbedingungen laufen über artop.
Du musst nicht Designer*in werden.
Mehr Verantwortung im eigenen Team
Du machst weiter, was du ohnehin tust, nur mit Methode und Vokabular. Du begründest, warum etwas gebaut wird, und wirst zur Ansprechperson für UX in deinem Team. Der Prototyp steht weiter in Minuten. Jetzt weißt du, ob er das richtige Problem löst.
Der Wechsel in eine UX-Rolle
Wenn du UX zu deinem Schwerpunkt machen willst, hast du danach das Handwerk dafür und ein Projekt, das zeigt, wie du arbeitest.
Die Arbeit als Berater*in
Consultant heißt hier: Du berätst andere bei UX-Entscheidungen und verantwortest sie mit, intern für andere Teams oder extern für Kund*innen.
Fragen und Antworten zur Ausbildung
Nein. KI liefert Entwürfe, Prototypen und Code schneller, aber nicht die Antwort darauf, ob das Richtige gebaut wird. Diese Verantwortung bleibt bei Menschen und verteilt sich auf mehr Rollen. Laut Figma AI Report 2026 halten 90 % der Befragten Design für mindestens so wichtig wie vor KI.
Ein UX Consultant berät und verantwortet Entscheidungen darüber, wie ein Produkt für die Menschen funktioniert, die es nutzen: im eigenen Team, für andere Bereiche im Unternehmen oder extern für Kund*innen. Dazu gehören Research, Konzeption, Tests und das Vertreten dieser Entscheidungen gegenüber Stakeholdern.
Die Ausbildung bietet artop, Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin, in Kooperation mit UX&I an. Anbieter ist artop: Dort meldest du dich an, und von artop kommt auch das Zertifikat. UX&I hat die Ausbildung gemeinsam mit artop entwickelt und leitet sie mit Hias Wrba mit.
Eine UX-Ausbildung brauchst du nicht, Berufserfahrung schon. Empfohlen ist Erfahrung in UX oder in angrenzenden Feldern wie Design, Produktmanagement, Marketing, IT, Entwicklung, Management oder Qualitätssicherung.
Rechne mit etwa einem Modul pro Monat, meist freitags und samstags. Dazu kommen rund 60 Stunden Projektarbeit in deiner Kleingruppe über die zehn Monate und Treffen in Peergroups zwischen den Modulen. Die Termine findest du oben unter „Die Ausbildung auf einen Blick“.
Für Privatpersonen kostet sie 9.800 €, Ratenzahlung ist möglich, für Unternehmen 11.800 €. Das Angebot ist von der Umsatzsteuer befreit. Ob dein Arbeitgeber die Kosten übernimmt, klärst du mit ihm. Ein gutes Argument: Jedes Modul ist auf Transfer in den Arbeitsalltag angelegt.
Die Module finden in Präsenz in den Seminarräumen von artop in Berlin statt, weil Kleingruppen, Peergroups und Kaminabende vom direkten Austausch leben. Online ist der Info-Abend, bei dem du die Ausbildungsleitung vorab kennenlernst.
Ihr wollt das für euer ganzes Team?
Über unsere Enterprise Product Academy schulen wir Teams inhouse, angepasst an euren Unternehmenskontext. Lass uns klären, was euer Team zu UX und KI braucht.
Kay Spiegel
Ansprechpartner Product Academy
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