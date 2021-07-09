Was ist der AI Design Sprint®?

Ein fokussiertes Workshop-Format, das Produkt-, Business-, UX- und Technologie-Perspektiven in einem strukturierten Entscheidungsprozess zusammenführt. Gemeinsam entwickelt ihr ein tragfähiges Konzept, prüft die technische Machbarkeit und entscheidet, ob der nächste Schritt ein Prototyp ist oder die direkte Umsetzung. Entwickelt von 33A aus Dänemark, durchgeführt von uns.

Für wen?

Für Produkt- und Innovationsverantwortliche, die KI sinnvoll einsetzen wollen – mit ihrem Team, ohne technisches Vorwissen. Den Rest übersetzen wir.