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AI Design Sprint® mit UX&I
AI Design Sprint®:
Aus KI-Druck wird ein klarer Plan
Alle reden von KI, du sollst liefern – nur wohin genau? Der AI Design Sprint® bringt Produkt, Business, UX und Technik an einen Tisch und macht in wenigen Tagen klar, wo KI bei euch echten Nutzen schafft. Entwickelt von 33A, empfohlen vom Erfinder des Google Design Sprints, durchgeführt von uns.
Zwei kurze Calls, ein Tag vor Ort.
Der Druck ist real. Die Klarheit fehlt.
Wo schafft KI echten Nutzen?
Für euer Business und für eure Nutzer*innen – nicht jede KI-Idee zahlt am Ende auf beides ein. Ohne diese Klärung fließt Budget in etwas, das später niemand braucht.
Was ist realistisch machbar?
Mit euren Daten, euren Systemen, in eurer Realität. Vieles klingt im Pitch großartig und scheitert an Schnittstellen, die vorher niemand geprüft hat.
Welche Risiken stecken drin?
Datenschutz, Abhängigkeiten, ethische Fallstricke. Risiken gehören vor die Umsetzung auf den Tisch, nicht danach – sonst werden die Korrekturen teuer.
Was ist der AI Design Sprint®?
Ein fokussiertes Workshop-Format, das Produkt-, Business-, UX- und Technologie-Perspektiven in einem strukturierten Entscheidungsprozess zusammenführt. Gemeinsam entwickelt ihr ein tragfähiges Konzept, prüft die technische Machbarkeit und entscheidet, ob der nächste Schritt ein Prototyp ist oder die direkte Umsetzung. Entwickelt von 33A aus Dänemark, durchgeführt von uns.
Für wen?
Für Produkt- und Innovationsverantwortliche, die KI sinnvoll einsetzen wollen – mit ihrem Team, ohne technisches Vorwissen. Den Rest übersetzen wir.
So läuft der AI Design Sprint ab
1. Kick-off
Remote-Call (1–2 Stunden): Wir definieren die Eckdaten – Personas, Produktvision, User Journey. Damit alle vom selben Bild ausgehen.
2. Vorbereitung
Wir bereiten den Decision Day vor, damit der Tag vor Ort sofort sitzt – ohne Leerlauf, ohne Aufwärmrunden auf eure Kosten.
3. Decision Day
Ein ganzer Tag vor Ort mit Product Managern und Key-Stakeholdern. Hier entsteht das tragfähige Konzept – und die Entscheidung, wie es weitergeht.
4. Tech Check
Remote-Call (1–2 Stunden): Wir ordnen Systemlandschaft, Datenquellen und Risiken ein – und sagen ehrlich, was technisch trägt und was nicht.
Das nimmst du mit
Am Ende des Sprints hältst du keine Folien zum Wegheften in der Hand, sondern eine Entscheidung, die trägt:
- Ein validiertes Konzept für die KI-Optimierung eures Produkts, Service oder Workflows
- Klarheit über Potenziale, Risiken und technische Rahmenbedingungen
- Eine fundierte Grundlage für eure Investitionsentscheidung
- Die Entscheidung: Prototyp oder direkte Umsetzung
- Einen sauberen Handover an dein Produkt- und Tech-Team
Passt das zu eurem Vorhaben? Lass uns sprechen.
Was kostet der AI Design Sprint®? Hol dir den OnePager mit der Investition.
Empfohlen vom Erfinder des Design Sprints
„Holy smokes, 33A's AI Design Sprint® is excellent!“ Dieses Urteil kommt von Jake Knapp – über genau das Format, das wir als zertifizierte Facilitator für dich durchführen.
Wer dich durch den Sprint führt
Ich habe unzählige Design Sprints geführt – remote wie vor Ort. Beim AI Design Sprint® zählt für mich eins: Wir denken KI vom Nutzen her, nicht von der Technik. Am Ende steht eine Entscheidung, mit der dein Team wirklich weiterarbeiten kann.
Häufige Fragen zum AI Design Sprint
Ein strukturiertes Workshop-Format, mit dem ihr in wenigen Tagen entscheidet, wo und wie KI in einem Produkt, Service oder Workflow echten Nutzen schafft – und ob der nächste Schritt ein Prototyp oder die direkte Umsetzung ist.
Vier: Kick-off (remote), Prep durch uns, ein Decision Day vor Ort und ein Tech Check (remote). Am Ende steht ein tragfähiges Konzept samt Entscheidung über den nächsten Schritt.
Immer dann, wenn der Druck zu KI hoch ist, aber die Richtung fehlt. Statt unstrukturiert zu explorieren, bekommt ihr eine belastbare Entscheidungsgrundlage, bevor Budget gebunden wird.
Nein. Das Format ist für Produkt- und Business-Leute gemacht. Wir machen die Technik greifbar und übersetzen zwischen Business, UX und Tech – Vorwissen müsst ihr nicht mitbringen.
Beides. Kick-off und Tech Check finden remote statt (je 1–2 Stunden), der Decision Day läuft als ganztägiger Workshop bei euch vor Ort – dort, wo die Entscheidungen fallen.
Ihr habt eine klare Entscheidung: Prototyp oder direkte Umsetzung. Dazu einen sauberen Handover an euer Produkt- und Tech-Team, damit der nächste Schritt ohne Reibungsverlust startet.
Bring Klarheit in eure KI-Entscheidung.
Erzähl uns von eurem Vorhaben. In einem kurzen Erstgespräch klären wir, ob der AI Design Sprint zu euch passt – unverbindlich und konkret.