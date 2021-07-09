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UX-Agentur München
UX-Agentur
München gesucht?
Gefunden hast du
eine Beratung.
Der Unterschied: Wir liefern nicht einfach ab, was im Briefing steht, sondern denken mit – und übernehmen Verantwortung dafür, dass dein Produkt wirkt. Dahinter steht Deutschlands bekanntestes UX-Unternehmen* mit einem Senior-Team im Münchner Werksviertel – und bei dir vor Ort, in ganz Bayern.
*German UPA Branchenreport 2025
Die Antwort dauert eine Minute.
Schöne Oberflächen lösen dein Problem nicht.
Dein Produkt muss am Markt funktionieren.
Der Druck ist real: Roadmap, Stakeholder, Time-to-Market. Eine Agentur, die nur hübsche Screens liefert, nimmt dir davon nichts ab.
UX bleibt an deinem Team hängen.
Dir fehlt Senior-UX-Kapazität, und das Tagesgeschäft frisst die Zeit. Gute Vorsätze allein verankern keine Nutzerzentrierung im Unternehmen.
Du suchst eine Agentur – und brauchst mehr.
Was dich weiterbringt, ist nicht die nächste Agentur, sondern eine Beratung, die das große Ganze im Blick hat – und sich an Ergebnissen messen lässt.
Was ein Senior-Team für dein Produkt erreicht
Produkte, die am Markt bestehen
Wir bringen dein Produkt dahin, wo es genutzt und gekauft wird – nicht nur bewundert.
Eine Produktvision, die trägt
Wir schärfen Richtung und Roadmap, damit dein Team Entscheidungen absichert, statt sich im Kreis zu drehen.
Nutzerzentrierung, die bleibt
Wir docken dort an, wo dein Team gerade steht, und bauen UX-Kompetenz auf, die nicht mit uns wieder geht.
Warum UX&I und nicht die nächste Agentur
Der Unterschied ist nicht das Versprechen, sondern der Beleg:
- Deutschlands bekanntestes UX-Unternehmen – German UPA Branchenreport 2025.
- Eigenes Büro im Werksviertel seit 2017 – mitten in München, im Einsatz in ganz Bayern.
- Ausschließlich Senior-Berater*innen mit mindestens 10 Jahren Erfahrung – keine Juniors, keine Werkstudierenden.
- Seit 2014 in 612 Projekten für 104 Unternehmen im Einsatz.
Beratung, nicht Agentur: Wir denken über jedes Briefing hinaus mit – und machen uns im besten Fall überflüssig, weil dein Team es am Ende selbst kann.
One Data: von null UX zu einem eigenen Team
Vorher
One Data, Bayerns Spezialist für KI-gestützte Datenprodukte, hatte niemanden für UX an Bord: komplexe Software, Design von der Stange, Reibung an allen Ecken.
Nachher
In drei Jahren wuchs ein eigenes UX/UI-Chapter heran. 2021 listete Gartner One Data als „Cool Vendor for AI Core Technologies".
Für dich
Genau diese Wirkung holst du dir nach Bayern – mit Hias Wrba, der One Data damals begleitet hat und heute dein Ansprechpartner in München ist.
Was One Data nach drei Jahren sagt
Mittlerweile gehen viele Kollegen auf uns als UX-Team zu. Zwar noch nicht immer früh genug, aber es ist schon krass, was sich in der Denkweise geändert hat und wie die Stellung von UX gewachsen ist. UX&I hat uns geholfen, uns diesen Stand zu erarbeiten.
Dein Anlaufpunkt:
unser Büro im Werksviertel
Du findest uns in der August-Everding-Straße 20, 81671 München – seit 2017 mit eigenem Büro im Werksviertel.
Unser Sitz ist München, dein Standort kann überall in Bayern liegen. Wir kommen zu dir – oder du besuchst uns auf einen Espresso.
Häufige Fragen zur UX-Agentur in München
Eine gute UX-Agentur liefert keine schönen Oberflächen, sondern messbar bessere Produkte. Achte auf Seniorität, belegte Ergebnisse und echte lokale Präsenz: UX&I ist Deutschlands bekanntestes UX-Unternehmen (German UPA 2025) mit eigenem Büro im Werksviertel.
Ja. Unser Standort ist München, dein Unternehmen kann überall in Bayern sitzen. Wir arbeiten vor Ort bei dir und remote – One Data in Passau haben wir über drei Jahre begleitet.
Eine Webdesign-Agentur gestaltet Websites. Wir als UX-Beratung setzen früher an: bei Produktstrategie, Nutzerverhalten und Entscheidungen, die dein digitales Produkt am Markt erfolgreich machen – nicht nur an der Oberfläche.
Branchenübergreifend, mit Schwerpunkten in Industrie und Maschinenbau, Versicherung und Finanz, IT und Handel. Seit 2014 haben wir 612 Projekte für 104 Kunden umgesetzt.
Unkompliziert: Du vereinbarst einen Termin, wir hören zu und ordnen deine Situation ein. Kein Sales-Geschwätz, sondern eine ehrliche erste Einschätzung – mit Hias und Bernd aus München.
Bereit für ein Produkt, das wirkt?
Sag uns, woran es bei deinem Produkt gerade klemmt. Du bekommst eine ehrliche Einschätzung von unserem Senior-Team in München – egal, wo in Bayern du sitzt.