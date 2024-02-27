Menü
Leistungen
Product Strategy: Erfahrung, wenn es darauf ankommt
Deine Produkte haben komplexe Enterprise-Workflows. Es gibt viele Personas und Rollen. Du brauchst etwas, das übergreifend wirkt und alles zusammenhält? All unsere Expert*innen bringen mindestens 10 Jahre Erfahrung mit, um dir mit methodischer Tiefe und klarem Blick zu helfen, Prioritäten zu setzen, Teams zu alignen und Produktvisionen tragfähig zu machen.
Was unsere strategische Beratung bewirkt
Klare Prioritäten
Strategische Sicherheit und stringente Roadmaps sind essenziell, wenn vieles gleichzeitig wichtig scheint.
Stakeholder Alignment
Wir führen alle relevanten Perspektiven zusammen, damit Entscheidungen mitgetragen werden.
Starke Produktvision
Wir schaffen Orientierung und einen Rahmen, damit Produkte durch Nutzerzentrierung tatsächlich echte Business-Ziele erreichen können.
Unsere Leistungsbausteine, damit Produktstrategien aufgehen
Design Sprint
Unsere Design Sprints bieten ein Framework, um Probleme in der digitalen Produktentwicklung in 5 Tagen zu identifizieren, Lösungen zu skizzieren und diese auch direkt zu vertesten.
Heuristische Evaluation
Mit dieser bewährten Methode zur systematischen Bewertung von Benutzeroberflächen helfen wir dir, Usability-Probleme anhand etablierter Leitprinzipien zu identifizieren und zu beheben.
Maßgeschneiderte Beratung
Deine Herausforderung, unsere gemeinsame Lösung
Wir sind keine Agentur, sondern eine Beratung. Das bedeutet, dass wir über jedes Briefing hinaus mitdenken, Fragen stellen und das große Ganze im Blick haben. Wir steigen mitten ins Geschehen ein und bringen die nötige Erfahrung mit, um uns direkt in unterschiedlichste Arbeitssituationen einzugliedern, Kontexte richtig einzuordnen und gezielt anzupacken. Gemeinsam mit dir und deinem Team entwickeln wir Lösungen, die passen und wirken.
„Tatsächlich hat sich die gesamte Produktentwicklung im Team stark verändert. Wir binden unsere Kunden nun vermehrt ein, indem wir Interviews führen und Feedback einholen.”
Malte Alsmeier
Produkt Owner bei d.velop
Diesen Kund*innen haben wir zum Erfolg verholfen.
Ona Data
Vom Usability-Review zur eigenen UX/UI-Abteilung
Als uns der deutsche AI-Marktführer One Data für einen Usability-Check seines Data-Product-Builders rief, tauchten erstmal viele rote Post-its auf. Aus der konkreten UX-Arbeit wurde schnell ein übergreifendes Coaching – das zum eigenen internen UX/UI-Chapter führte.
Provinzial Rheinland
In nur 12 Wochen zur Marktreife?
Wer wie die Provinzial Rheinland ein riesiges Handwerkernetzwerk parat hat und den Bedarf am Markt kennt, kommt auf gute Ideen. Nach einem Concierge-Experiment war die Idee validiert und sollte nun schnell und digital auf die Straße kommen.
Triff bessere Entscheidungen.
Du möchtest mit Klarheit und Rückhalt durch strategisch komplexe Situationen steuern? Du brauchst Orientierung, um Prioritäten zu setzen und Stakeholder*innen mitzunehmen? Melde dich bei uns.
Nadine Pieper
Senior UX-Beraterin
+49 211 8680910