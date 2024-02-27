Kontakt

Leistungen

Product Strategy: Erfahrung, wenn es darauf ankommt

Deine Produkte haben komplexe Enterprise-Workflows. Es gibt viele Personas und Rollen. Du brauchst etwas, das übergreifend wirkt und alles zusammenhält? All unsere Expert*innen bringen mindestens 10 Jahre Erfahrung mit, um dir mit methodischer Tiefe und klarem Blick zu helfen, Prioritäten zu setzen, Teams zu alignen und Produktvisionen tragfähig zu machen.

Success Stories

Was unsere strategische Beratung bewirkt

Klare Prioritäten

Strategische Sicherheit und stringente Roadmaps sind essenziell, wenn vieles gleichzeitig wichtig scheint.

Stakeholder Alignment

Wir führen alle relevanten Perspektiven zusammen, damit Entscheidungen mitgetragen werden.

Starke Produktvision

Wir schaffen Orientierung und einen Rahmen, damit Produkte durch Nutzerzentrierung tatsächlich echte Business-Ziele erreichen können.

Unsere Leistungsbausteine, damit Produktstrategien aufgehen

Design Sprint

Unsere Design Sprints bieten ein Framework, um Probleme in der digitalen Produktentwicklung in 5 Tagen zu identifizieren, Lösungen zu skizzieren und diese auch direkt zu vertesten.

Training

Product Sprint®

Bring Ideen in nur 8 Wochen auf die Straße: Der Product Sprint® ist ein von UX&I entwickeltes Framework, um schnellstmöglich ein funktionierendes, testbares Produkt zu launchen.

Heuristische Evaluation

Mit dieser bewährten Methode zur systematischen Bewertung von Benutzeroberflächen helfen wir dir, Usability-Probleme anhand etablierter Leitprinzipien zu identifizieren und zu beheben.

Training

Journey Mapping

Journey Maps gehören in jeden UX-Methodenkoffer. Welchen Typ von Map für welchen Zweck geeignet ist und worauf es beim Mapping ankommt, das lernst du in diesem eintägigen Training mit vielen praktischen
Übungen.

Maßgeschneiderte Beratung

Deine Herausforderung, unsere gemeinsame Lösung

Wir sind keine Agentur, sondern eine Beratung. Das bedeutet, dass wir über jedes Briefing hinaus mitdenken, Fragen stellen und das große Ganze im Blick haben. Wir steigen mitten ins Geschehen ein und bringen die nötige Erfahrung mit, um uns direkt in unterschiedlichste Arbeitssituationen einzugliedern, Kontexte richtig einzuordnen und gezielt anzupacken.   Gemeinsam mit dir und deinem Team entwickeln wir Lösungen, die passen und wirken.

„Tatsächlich hat sich die gesamte Produktentwicklung im Team stark verändert. Wir binden unsere Kunden nun vermehrt ein, indem wir Interviews führen und Feedback einholen.”

Malte Alsmeier

Produkt Owner bei d.velop

Diesen Kund*innen haben wir zum Erfolg verholfen.

Ona Data

Vom Usability-Review zur eigenen UX/UI-Abteilung

Als uns der deutsche AI-Marktführer One Data für einen Usability-Check seines Data-Product-Builders rief, tauchten erstmal viele rote Post-its auf. Aus der konkreten UX-Arbeit wurde schnell ein übergreifendes Coaching – das zum eigenen internen UX/UI-Chapter führte.

Provinzial Rheinland

In nur 12 Wochen zur Marktreife?

Wer wie die Provinzial Rheinland ein riesiges Handwerkernetzwerk parat hat und den Bedarf am Markt kennt, kommt auf gute Ideen. Nach einem Concierge-Experiment war die Idee validiert und sollte nun schnell und digital auf die Straße kommen.

Alle Success Stories

Triff bessere Entscheidungen.

Du möchtest mit Klarheit und Rückhalt durch strategisch komplexe Situationen steuern? Du brauchst Orientierung, um Prioritäten zu setzen und Stakeholder*innen mitzunehmen? Melde dich bei uns.

Nadine Pieper

Senior UX-Beraterin

+49 211 8680910

Unsere weiteren Leistungsbereiche, die dein Produkt nach vorne bringen

Leistungen

Product Academy

Leistungen

Product Design