Product SprintÂź in der Praxis

Provinzial Rheinland

In kĂŒrzester Zeit ist es der Provinzial Rheinland mit der codecentric AG und uns gelungen, die Produktidee – eine Plattform fĂŒr Handwerkervermittlung – auf dem Markt zu validieren.Â



Die Plattform ist live, beglĂŒckt Kunden und wird kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. 2020 wurde sie beim German Brand Award als „Brand Experience of the Year“ ausgezeichnet.