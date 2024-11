Danach ist davor: Ein Product Sprint kommt selten allein

Wir konnten die Handwerkervermittlungsplattform nach der juristischen Freigabe launchen. Danach setzte der datengetriebene Produktentwicklungszyklus ein: Messen, lernen, optimieren…

Aktuell befinden wir uns in der Vorbereitung für weitere ergänzende Produkte. Was uns am meisten freut: Provinzial Rheinland, codecentric und UX&I sind zu einem eingespieltem Team geworden. Einem neuen Produktentwicklungszyklus steht nichts mehr im Wege.