Remote Design Sprints: Learnings, Methoden und Fails

Fail better

Bei alldem solltest du nicht vergessen: Die Situation ist ganz neu, es lebe Trial & Error. Auch wir haben Fehler gemacht. Diese drei zum Beispiel musst du nicht unbedingt nachmachen:

Parallele Sprints

Wir haben ausprobiert, in zwei Teams parallel an einem verbundenen Thema zu arbeiten. Die Aufgabe: Baut an Tag 3 einen gemeinsamen Prototypen und nutzt die Kraft der doppelten Anzahl an Testnutzern. All das sollte auch für mehr Spaß und frische Ideen aus den Parallelteams sorgen. Die Begeisterung hielt sich aber in Grenzen, irgendwann wollten die Teams lieber ihr eigenes Ding machen. In der Retrospektive ist uns klar geworden, dass diese Sprints eben nicht auf der grünen Wiese stattfanden, sondern im SAFe-Kontext. Beide Teams sahen ihr Ziel darin, in Form einer eigenen ersten System-Demo Leistung zu zeigen.

Zu schöne Prototypen

Weil wir gerade so im Flow waren, haben wir auch mal bis in die Nacht an einem besonders ausgefeilten Prototypen gebastelt. Und waren am nächsten Tag völlig platt. Das lohnt sich nicht.

Zu viel an sich reißen

Es passiert gerade den Moderatoren, dass sie die eigene Rolle überschätzen und zu viel selbst erledigen wollen. Das geht selten gut. Lieber dem Team vertrauen und eher Unterstützung anbieten, als Dinge ganz zu übernehmen.

Miro-Template

Wenn du dir unser Miro-Template anschauen möchtest, kannst du direkt in Miro schauen. Es kann dir in deinem Projekt als Inspiration dienen. In den meisten Fällen muss es jedoch für das jeweilige Projekt angepasst werden.