Markus Brendel

Senior UX-Berater

Markus ist Senior UX-Berater und seit 2018 Teil von UX&I in Düsseldorf. Er ist seit 2009 in der Konzeption von digitalen Produkten unterwegs. Markus mag es ganz besonders, wenn die Aufgaben knifflig sind, fühlt sich wohl in der Rolle des Moderators und liebt das Arbeiten in interdisziplinären Teams.