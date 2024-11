Senior UI-Designer Sven Kaiser

10/25/2023

Mit UX-Legende Don Norman im Kino: Buchvorstellung von „Design for a Better World”

Am 23. Oktober verwandelte die German UPA das UCI Kino in Düsseldorf in einen Hotspot für UX-Enthusiasten: Ein Abend mit Don Norman. Fast 200 Teilnehmer*innen versammelten sich, gefesselt von Don Normans Ideen „Design for a Better World". Die lebhafte Veranstaltung ermöglichte direkten Austausch und tiefgehende Diskussionen mit der UX-Legende. Ein prägender Moment, gezeichnet von gemeinschaftlicher Inspiration und der Erkenntnis über den Einfluss von Design auf unsere Welt.