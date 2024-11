Mit UX-Legende Don Norman im Kino: Buchvorstellung von „Design for a Better World”

Don teilte außerdem wichtige Erkenntnisse aus seinem neuen Buch, in dem er aufzeigt, wie Designer*innen eine zentrale Rolle bei der Schaffung einer sinnvolleren, nachhaltigeren und menschzentrierteren Zukunft spielen können.

In seinem aktuellen Buch „Design for a better world” beschreibt Don Norman die Verantwortung der Menschheit für die aktuellen globalen Herausforderungen. Er betont, dass unsere Welt größtenteils das Ergebnis menschlichen Handelns ist und dass wir daher auch die Lösungen für ihre Probleme in der Hand haben. Sein Buch ist in drei Bereiche geteilt: „Meaningful": Er betont, dass Design nicht allein auf Gewinn ausgerichtet sein sollte, sondern vielmehr auf die Erfüllung der Bedürfnisse, Ressourcen und Fähigkeiten der Menschheit. Im Kapitel „Sustainability" liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit in all ihren Aspekten, wobei Don aufzeigt, wie Design zur Lösung drängender ökologischer Probleme beitragen kann. Schließlich appelliert er im Abschnitt „Humanity centered" an ein Umdenken vom individuellen Interesse hin zu einer umfassenden Berücksichtigung der Rechte und Bedürfnisse der gesamten Menschheit.