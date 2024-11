Impressionen

Kinoabend mit Don Norman in Düsseldorf

Am 23. Oktober verwandelte die German UPA das UCI Kino in Düsseldorf in einen Hotspot für UX-Enthusiasten: Ein Abend mit Don Norman. Fast 200 Teilnehmer*innen versammelten sich, gefesselt von Don Normans Ideen „Design for a Better World". Die lebhafte Veranstaltung ermöglichte direkten Austausch und tiefgehende Diskussionen mit der UX-Legende. Ein prägender Moment, gezeichnet von gemeinschaftlicher Inspiration und der Erkenntnis über den Einfluss von Design auf unsere Welt.



Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen von Dritten mit folgendem Hinweis verwendet werden: Foto: UX&I ©