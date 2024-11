Christian Korff

Senior UX-Berater

Mit seinem Master-Abschluss in Human Factors verfügt Christian über einen wissenschaftlichen Hintergrund im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion. Zunächst sammelte er Erfahrung in der nutzerzentrierten Entwicklung und Zertifizierung von Flugzeugsystemen und beschäftigt sich nun damit, wie Nutzerzentrierung in agilen Entwicklungskontexten am wirkungsvollsten sein kann. Seit 2022 ist er bei UX&I.