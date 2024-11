UX Campus Hamburg feiert 10-jähriges Jubiläum auf dem Campus der New Work SE

New Work in der Praxis

Wie möchten wir arbeiten? Senior UX-Berater von UX&I berichtete von toxischen Erfahrungen, die er in der Arbeitswelt sammelte und dem daraus resultierendem Drang, eine Organisation zu finden, die anders tickt und keine Micro Manager kennt. Seit sieben Monaten arbeitet er bei UX&I. Seitdem hat er die soziokratische Kreisorganisation schätzen und lieben gelernt. Die Kreisorganisation lebt von der Partizipation und vom Grundprinzip des Navigierens nach Spannungen. Transparente Prinzipien bilden die Grundlage für Zusammenarbeit und Entscheidungen.

Auch die Location selbst dreht sich, wie der Name schon verrät, um New Work. Wie können Arbeitsumgebungen geschaffen werden, die den Bedürfnissen der Beschäftigen entsprechen? Der im September 2021 eröffnete New Work Harbour ist ein echtes Paradebeispiel dafür. Daher war die Führung durch die Räumlichkeiten besonders spannend. Der Campus verfügt über Arbeitsbereiche, Ruhezonen, Orte für kreative Zusammenarbeit, und verschiedene Terrassen. Ein Fitnesscenter, ein Schaukelbereich, ein Kaminzimmer sowie Cafés und eine Bar laden zum Verweilen ein. Sogar an eine Soundbar wurde gedacht, an der sich die Mitarbeiter*innen eine Schallplatte ihrer Wahl aussuchen dürfen und fokussiert mit bester Musik arbeiten können.