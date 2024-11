Rückblick UXcamp Europe 2024: Das größte UXcamp aller Zeiten

Design Operation & Prototyping

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Grundlagen und fortgeschrittenen Methoden des Designs und der Prototypenerstellung. In der Session "Design Ops Initiatives" erläuterte Julia Stevens, wie effektive Design-Operationen implementiert werden können, um den gesamten Designprozess zu optimieren. Jane Doe präsentierte in "Prototyping for Better UX" praktische Techniken zur Erstellung effektiver Prototypen.

Benjamin Lenz führte vor prall gefülltem Hörsaal vor, wie Yello die Initiative ergreift und ein „Multibrand Design System“ entwickelt – sowohl für die Tochter Yello als auch für die Mutter EnBW und deren App-Welt. Zwei Herausforderungen standen im Fokus: Multibrand-Design und Barrierefreiheit. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSGV) gibt vor, welche Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen, die nach dem 28.06.2025 in den Verkehr gebracht werden, umgesetzt sein müssen. Benjamin zeigte Herausforderungen, Abstimmungsprozesse und Effizienzeffekte auf und tauchte mit dem Publikum in den aktuellen Status Quo der Figma-Bibliothek ein.

User Research & Feedback

Nina Löwen (HelloBetter) hob in ihrer Session "The final UX challenge: A look inside a DiGA program" die Herausforderungen hervor, denen Patient*innen beim Zugang zu ihrer verschriebenen DiGA-App im deutschen Gesundheitssystem begegnen. Sie diskutierte, wie durchdachtes Design den Prozess verbessern kann, indem es die Patient*innen während der Wartezeit unterstützt. Diese Session zeigte, wie wichtig es ist, etablierte Muster aufzubrechen und eine angenehme Nutzererfahrung zu gestalten.