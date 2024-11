Zum vierten Mal in Folge findet das UX Festival statt – inzwischen fast mehr als ein Geheimtipp: Eine echte Pilgerstätte für UX-Professionals! Über 300 Teilnehmende und spannende Barcamp-Sessions bieten die perfekte Plattform, um sich zu vernetzen und frische Impulse zu sammeln. Egal, ob du neu in der Branche bist oder schon länger dabei – hier gibt’s wertvolles Wissen aus erster Hand. Mehr Infos vom letzten Jahr findest du in unseren . Große Empfehlung!

