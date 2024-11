Was kommt nach dem Design Sprint

Setzen wir den Fokus auf den ersten und auch häufigsten Fall: Die Idee soll auf den Markt. Wir arbeiten dazu gerne mit dem Product-Sprint-Framework. Mit dem Product Sprint® werden Ideen besonders fokussiert und schnell in marktreife Produkte verwandelt. Schnell, das heißt in 8 bis 12 Wochen, Design Sprint inklusive. Dieses Tempo ist eine Geheimwaffe, es sorgt für Commitment, Motivation – und nutzerzentrierte Endprodukte. Außerdem spart der geringere Zeitaufwand auch Geld. Ein Grundpfeiler der Methode ist es, dass direkt am Montag nach dem Design Sprint mit der Implementierung begonnen wird und diese dann in 6 bis 9 Wochen durchgezogen wird. Am Ende ist eine Woche für die Validierung eingeplant. Hier wird auch direkt festgelegt, was weiter mit der fertigen, vertesteten Produktversion passieren soll.

Mit diesem Vorgehen kannst du dem Team und allen Stakeholdern von Anfang an eine Perspektive aufzeigen. Zudem können Aufwände besser eingeschätzt werden und die üblichen Hürden nach dem Design Sprint können leichter übersprungen werden. Wie gut das in der Praxis funktioniert, kannst du in unserem nachlesen. Dabei erreichte ein riesiges Handwerkernetzwerk in nur 12 Wochen Marktreife.

Fazit

Ausruhen ist keine Option. Nach dem Design Sprint sollte es möglichst schnell weitergehen, um effizient und zielgerichtet zum marktfähigen Produkt zu gelangen. Dabei hilft es, einige Hürden zu kennen und zu umgehen: Den Design Sprint solltest du von Anfang an weiterdenken und auch die Menschen einbeziehen, die die Idee später umsetzen. Außerdem empfiehlt sich ein 5. Tag, der aus den Ergebnissen des Design Sprints konkrete nächste Schritte ableitet und das Team auf die Umsetzungsphase vorbereitet. Ein gutes Grundgerüst für einen nahtlosen Prozess vom Design Sprint bis zur fertigen Produktversion bietet dir das .