Ideenbewertung mit der Bet-Cost-Matrix

Aus dem Ergebnis wird abgeleitet, wie es mit der Idee weitergeht

Nun folgt das Entscheidende: Aus der gemeinsamen Bewertung werden konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet. Dazu werden (oder wurden im Vorfeld) auf der Matrix bestimmte Cluster festgelegt und farbig markiert. Diesen Bereichen werden Aktionen zugeordnet. Nun ist auf einen Blick erkennbar, wie es mit jeder bewerteten Idee weitergehen sollte.

Ein Beispiel: Der grüne Bereich im Bild kennzeichnet eine Idee mit geringem finanziellen Aufwand, aber hohem Nutzen. Keine Frage, diese Idee sollte vorangetrieben werden: build it! Im blauen Bereich entsprechen die Kosten mehr oder weniger dem Nutzen, hier lohnt es sich, mit einem Prototypen zu testen und die Idee evtl. in kleinere Einheiten zu zerlegen. Der rote Bereich – hohe Kosten bei geringem Nutzen – zeigt an, wenn eine Idee noch grundlegenden Research erfordert und pivotiert werden sollte.