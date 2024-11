Design Sprint-Methode: Ideen verproben in 5 Tagen

Wie läuft ein Design Sprint ab?

Damit die Sprint-Teilnehmer bestmöglich in den Flow kommen und fokussiert arbeiten können, empfehlen wir, die fünf Sprint-Tage innerhalb einer Arbeitswoche zu realisieren, also in der Regel von Montag bis Freitag zu sprinten.

Tag 1 – Das Problem verstehen

Am ersten Tag liegt der gesamte Fokus auf der Problemanalyse. Denn erst, wenn das Problem von allen Workshop-Teilnehmern verstanden wird, kann eine gemeinsame Lösung gefunden werden.

Das Problem verstehen

Ein gemeinsames Verständnis erhalten

Das Ziel für den Design Sprint in Form von Sprint-Fragen und Sprint- Ziel festlegen

Den Fokus für den Sprint setzen

Erste Lösungsansätze in Form von Wireframes skizzieren

Tag 2 – Entscheidung für eine Lösung

Der zweite Tag dient dazu, sich im gesamten Team für eine Lösung zu entscheiden. Die Lösung wird verfeinert, um anschließend den Prototypen zu erstellen. Basis sind die am Tag zuvor erstellten Wireframes.

Sich als Team auf eine Lösung einigen

Gemeinsam weitere Details der Lösung erarbeiten

Alle Vorkehrungen für den Prototypen treffen

Tag 3 - Den Prototypen bauen

Am dritten Tag wird anhand der Ergebnisse der ersten beiden Tage eine Erstversion des Produktes in Form eines Prototypen erstellt.

Einen Prototypen konzipieren und entwickeln

Den Aufbau des Nutzertests erarbeiten, der am Folgetag stattfinden wird

Weitere Vorkehrungen für den Testtag treffen

Geeignete Testkandidaten rekrutieren

Tag 4 – Den Prototypen testen

Am vierten Tag geht es darum, den Lösungansatz von potenziellen Nutzern bewerten zu lassen.

Den Prototypen testen

Die Testergebnisse strukturiert aufbereiten

Was die Anzahl der Tests angeht, empfehlen wir, nicht weniger als fünf und nicht mehr als acht Tests durchzuführen. Ein Interviewpartner ist mit der Testperson in einem Raum und überträgt den Test in einen Nebenraum. In diesem sitzen alle weiteren Design Sprint-Teilnehmer, um Beobachtungen und Antworten des Nutzertests aufzuschreiben. Im Anschluss an jeden Test werden die Ergebnisse dann geclustert und kategorisiert. Da dieser Tag sehr lang und anstrengend ist, bevorzugen wir es, die Auswertung frisch am nächsten Tag durchzuführen – ein weiterer Unterschied zum Design Sprint 2.0, in dem alles an einem Tag umgesetzt wird.

Tag 5 – Das weitere Vorgehen planen

Am fünften und letzten Tag geht es neben einer Zusammenfassung der erarbeiteten Ergebnisse um den Ausblick sowie die Planung der nächsten Schritte.

Die Ergebnisse der einzelnen Tage auswerten

Die Ergebnisse mit Sprint-Ziel und Sprint-Fragen abgleichen

Implikation(en) ableiten

Weitere Schritte planen

Das Commitment des gesamten Teams einholen

Die Projekte unserer Kunden sind zu unterschiedlich und komplex. Deshalb definieren wir gemeinsam mit dem Projektteam die Ziele, die mit der ersten Version des Produktes erreicht werden sollen. Im Anschluss nutzen wir eine User Story Map, um alle relevanten Features für diese erste Version festzuhalten. Hierbei ist es wichtig, klar zu definieren, was im Scope enthalten ist. Haben wir genug Inhalte, kann es in der darauf folgenden Woche auch schon losgehen mit der Implementierung des Produktes. Der Vorteil für unsere Kunden: Sie wissen am Ende des fünften Tages ganz genau, welche konkreten Schritte als Nächstes zu gehen sind.