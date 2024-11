Jessica Berger

Senior UX-Beraterin

Jessica ist Senior UX-Beraterin und arbeitet seit 2009 in der digitalen Produktentwicklung. Ihre langjährige Erfahrung und ihre Führungsqualitäten stellte sie als UX-PO mehrfach unter Beweis und reißt in Workshops selbst introvertierte Kolleg*innen vom Hocker. Jess hat schon mehrere Start-ups gecoacht, unter anderem innerhalb des Google Developers Launchpads.⁣ Sie schreckt vor keinem noch so komplexen Sachverhalt zurück.