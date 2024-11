Erhalte exklusive Einblicke von UX-Expert*innen und Deep-Tech-Professionals

Profitiere von konkretem, praxisorientiertem Wissen aus langer Branchenerfahrung.

In den letzten Jahren durften wir immer mehr Deep-Tech-Unternehmen auf dem Weg zu nutzerzentrierten Produkten und Geschäftsmodellen begleiten. Deep Tech, das heißt: komplexeste technische Funktionalitäten, hochspezialisierte Domänen und meist auch Tech von Techies für Techies.

Lerne, wie du UX im Tech-Umfeld nachhaltig integrierst.

User Experience spielt in diesem technikzentrierten Umfeld eine so wichtige Rolle, dass wir dem Zusammenspiel “Deep Tech – UX” einmal ausführlich auf den Grund gehen wollten. Vor allem aber ist das Whitepaper auch als konkretes How-to gedacht. Wie kannst du UX-Prozesse und -Denkweisen integrieren – auch wenn erstmal alles auf die technische Umsetzung gesetzt werden muss und Zeit wie Ressourcen knapp sind? Wie startest du, wen brauchst du, worauf kommt es an?

Erfahre aus erster Hand von Learnings dreier erfolgreicher Deep-Tech-Unternehmen.

Besonders freuen wir uns auch über den Austausch mit drei unterschiedlichen Deep-Tech-Unternehmen. Benjamin von steadybit, Mirko von Instana und Kyra von Ona Data (ehemals ONE LOGIC) liefern spannende Einblicke. Ganz nach dem Motto "Fail better" kannst du mit den Einblicken Tempo gewinnen.