Warum du UX inhouse etablieren solltest – und wie du es machst

“Strategisch ist es so: UX muss Teil von steadybit sein“, so Benjamin Wilms, Mitgründer und CEO von steadybit. “UX ist die Kernkompetenz, wenn du ein Produkt baust. Die Leute müssen sich hundertprozentig damit auseinandersetzen können. Gerade hat unsere eigene UX Product Designerin angefangen, das ist der erste Schritt. Genauso brauchen wir aber auch eigene UI Designer*innen. Der Kundenstamm wächst, da ist dann das Bottleneck zu groß. Aus dem anfänglichen Bedarf sich die UX-Expertise gezielt mit Hilfe von UX&I reinzuholen, hat sich über die Zeit ein deutliches Bild entwickelt, wie ein Produkt Team bei Steadybit aussehen muss. Wenn wir von einem Produkt Team sprechen, arbeiten in diesem Teams Menschen mit unterschiedlichen Skills gemeinsam an der Lösung vom Problem. Dabei arbeiten Product Manager, UX Product Designer, UI Designer und Software Engineers gemeinsam an der Lösung. Nur wenn alle mitgenommen werden und mit ihrer Expertise zur Lösung des Problems beitragen, entwickelt sich eine Collective Ownership im Team und alle tragen die Lösung mit. UX ist dabei keine Phase die einen festen Start und Endzeitpunkt hat, UX muss kontinuierlich innerhalb der Produktentwicklung stattfinden. Das gesamte Produkt Team trägt dazu bei und es wäre fatal wenn Silos entstehen und fertige Lösungen nur über den Zaun geworfen werden und blind implementiert werden.”

Das UX/UI Chapter bei One Data

(ehemals ONE LOGIC) wurde 2013 gegründet und hat mittlerweile fünf feste interne UX/UI-Expert*innen. UX&I war vom ersten Usability-Check dabei und half ONE LOGIC beim Aufbau der inhouse UX-Expertise. ONE LOGIC hat auf dem Gebiet UX fliegen gelernt, heute unterstützen wir vor allem noch bei Impulsvorträgen zu UX-Themen oder bei Kapa-Engpässen.

“Unser Ziel ist es, uns im UX/UI Chapter generalistisch auszurichten und uns umfassend in vielen UX-Themen auszukennen. Wichtig ist daher das Interesse, sich weiterzuentwickeln. Unser Langzeitziel ist es, auf dem Gebiet User Experience vollständig autark zu sein”, so Kyra Bollmeyer, Teamlead UX/UI bei One Data.