UI-Design für Deep Tech: Stolpersteine und Strategien

Designsystem

Auch wenn es schnell gehen muss: Es lohnt sich, Dinge systematisch und modular zu bauen, so dass sie einfach wieder neu zusammengesetzt werden können. Wir legen bei fast jedem Projekt so früh wie möglich ein Designsystem an. Dieses kann auch erstmal sehr rudimentär sein und im Laufe der Zeit mitwachsen. Welche Vorteile ein Designsystem hat und wie du es anlegst, kannst du im Artikel von Fabienne, Philipp und Markus nachlesen: “ ”.

Design Studios



Wichtig ist es, im ganzen Team ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und dieselbe Sprache zu sprechen. Dafür ist ein Design Studio (auch Crazy 8 oder Crazy 6 genannt) immer eine gute Idee. Durch schnelles Scribblen, Pitchen und Bewerten wird viel kommuniziert und in kürzester Zeit entstehen gemeinsame Lösungsansätze. Eine genauere Beschreibung der Methode inklusive PDF-Kochrezept findest du in Ninas Artikel “ ”.

Regelmäßige Rückblicke

Gerade durch die hohe Geschwindigkeit ist es manchmal schwer, den Überblick über die laufenden Prozesse zu behalten und sich bewusst zu sein, welche Schritte erledigt wurden und was das für die weitere Entwicklung bedeutet. Wir setzen uns daher gern alle zwei Monate für einen Rückblick zusammen. Wir schauen uns alles an, was wir in den letzten acht Wochen gemacht haben und wenden die gewonnenen Erkenntnisse dann auf das System an.