UX-Writing: Wenn Technologie sprechen lernt

UX-Writing ist in Definition und Abgrenzung (noch) nicht fest umrissen. Das Aufgabenfeld kann je nach Projektanforderung, Unternehmenskontext und Teamzusammensetzung mit angrenzenden Disziplinen überlappen. Das liegt nicht nur daran, dass UX-Writing als relativ junge Disziplin oft seinen Platz in bestehenden Strukturen finden muss. Es gibt auch inhaltliche Gründe: UX-Texte sind Teil eines Gesamtgefüges. Beispielsweise sind sie genau wie Marketingtexte Botschafter der Marke. Sie müssen rechtlichen Vorgaben des Unternehmens entsprechen. Sie müssen mit dem Design an einem Strang ziehen. Eine häufige Frage ist: Ist das noch eine Text- oder schon eine Design-Entscheidung? Mach dir klar: UX-Writing ist Teamwork. Absprachen und gemeinsame Lösungsfindungen sind zentral.



Formell umfasst UX-Writing alle Texte, die über ein User Interface gesehen, gehört oder gefühlt werden, und dabei Nutzer*innen unterstützend an ihr Ziel führen – sei es auf einer Webseite, einer App oder einem Brotbackautomaten. Dazu zählen neben Buttons, Informationstexten und Headlines auch FAQs, Hilfeseiten, Push-Nachrichten und sogar rechtliche Hinweise. Letztere werden zwar von Juristen aufgesetzt, können aber durch die nutzerorientierte Feder der UX-Texter*innen lesbarer und verständlicher werden. Schließlich gehört auch die Formulierung konzeptioneller Texte wie Persona-Definitionen, Storyboards oder Nutzertest-Hypothesen häufig ins Spielfeld von UX-Writing.

So verbessert Sprache digitale Produkte

Was sind die Vorteile durchdachter, nutzerzentrierter Sprache? Warum ist es sinnvoll, dass Text – der immerhin – einen eigenen Fokus im Projekt erhält?

Schneller am Ziel

Ein grundlegender Vorteil, wenn der Text sitzt: Effizienz. Ein digitales Produkt wird genutzt, um schnell ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ob das eine Überweisung ist, eine Reisebuchung oder auch die Durchführung sehr komplexer Arbeitsschritte. Selbst wenn die Nutzung der App selbst das Ziel ist, wie bei einem Game, möchte sich niemand mit langen Erklärungen aufhalten. Der Text muss, im Zusammenspiel mit dem Design, dafür sorgen, dass mit wenigen Klicks möglichst viel erreicht wird. Die Sprache nimmt Nutzer*innen an die Hand und sorgt dafür, dass sich niemand durch Foren klicken muss, um “Fehler 98dfgh893 (missing OAuth token)” zu entziffern. Sie leitet Handlungen an, führt sicher durch den Prozess und liefert die richtigen Infos zur richtigen Zeit. Dazu zählt auch Feedback: Erfahren Nutzer*innen sofort, ob die eigenen Aktionen zum Erfolg geführt haben (z. B. “Danke, Deine Bestellung wird bearbeitet.”), werden Unsicherheiten und Umwege vermieden.

Besseres Nutzererlebnis

UX-Text hat neben der reinen Navigationsfunktion eine weitere zentrale Aufgabe. Als eine Art persönlicher Coach muss er dafür sorgen, dass sich Nutzer*innen bei der Verwendung des Produkts wohlfühlen, von Anfang bis Ende der User Journey. Der Text vermittelt nicht nur Inhalte, er baut eine lebensechte, empathische Konversation zwischen Mensch und Maschine auf. Wohlgemerkt in der Sprache und Denkweise des Menschen. Das klingt trivial, eine technische, abstrakte Perspektive ist aber ein häufiges Problem in digitalen Anwendungen. UX-Writer*innen müssen die Nutzer*innen, ihre Lebenswelt, Ziele und Ausdrucksweisen ganz genau kennen. Sie stützen sich nicht auf Annahmen und subjektives Empfinden, sondern nutzen Research und Testing, um handfeste Erkenntnisse über die Nutzerprobleme und -bedürfnisse zu erlangen.

Starke Marke

Ein digitales Produkt ist Teil der Markenwelt und kann als Botschafter des Unternehmens großen Mehrwert bieten. Da beispielsweise eine App die Nutzer*innen aktiver und emotionaler in ihrer Lebenswelt erreicht als viele klassische Werbemittel, kann sie die Marke nachhaltig mit positiven Erlebnissen verknüpfen. Der UX-Text leistet dabei einen wichtigen Beitrag, indem er die Werte und den Charakter der Marke widerspiegelt. Eine Taxi-App spricht anders als die Service-App einer Krankenversicherung. Durch eine konsistente, nutzerzentrierte Sprache wird die Anwendung zum wertvollen Baustein der Markenkommunikation. Sie macht das Unternehmen zugänglich, baut einen Dialog auf und stärkt die Marke bei jeder Interaktion. Wichtig jedoch: UX-Text ist kein Marketing-Text. Im Fokus steht die Unterstützung der Nutzer*innen, nicht die Markenbindung. Eine hilfreiche Regel: UX-Text muss der Markensprache nicht 1:1 entsprechen, er darf ihren zentralen Attributen jedoch nicht widersprechen.

Mehr Umsatz

Eine gute User Experience erfüllt nicht nur die Bedürfnisse der Nutzer*innen, sie wirkt sich auch positiv auf die Businessziele aus (mehr dazu erfährst du im Artikel ). Als Teil der Nutzererfahrung trägt auch UX-Text dazu bei, Unternehmensziele zu erfüllen, direkt oder indirekt. Besonders deutlich wird dies im E-Commerce. Schon ein Buttontext kann darüber entscheiden, ob ein Kauf vollzogen wird oder als Warenkorbabbruch in die Analytics eingeht. Hier kommt es darauf an, dass jeder Schritt absolut präzise formuliert ist und Nutzer*innen an keiner Stelle den Faden verlieren. Gleichzeitig müssen UX-Writer*innen gerade in diesem Bereich darauf achten, die Bedürfnisse der Nutzer*innen konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Der Text muss dafür sorgen, die User in ihren Zielen zu unterstützen. Manipulation im Sinne eines schnellen Verkaufs und Dark Patterns sind tabu.