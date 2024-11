Designsystem: das Basislager für dein Produktteam

Im Mittelpunkt steht der systemische Charakter: Das Designsystem verbindet die Sichtweisen von Designer*innen, Konzepter*innen und Entwickler*innen. Hierin unterscheidet es sich grundlegend vom klassischen Styleguide, welcher vor allem Designregeln wie Branding, Farben, Typen etc. beinhaltet. Im Designsystem wird die Gestaltung besonders ganzheitlich betrachtet, die technische Umsetzung wird miteinbezogen. Styleguides, Tonality Guides, Pattern Libraries, Code Usage Guidelines, Component Libraries – alles ist Teil des Systems. Dieses nimmt die drei Sichtweisen nicht nur auf, es vernetzt sie miteinander. So sind beispielsweise Komponenten in Form von Code als auch anhand von Designrichtlinien beschrieben. Jedes Element wird in Gänze definiert.

Ein konkretes Beispiel: Notifications können konzeptionell beschrieben werden (welche Typen gibt es und wann sollte welcher Typ verwendet werden), wie auch optisch (wie sehen sie aus) und technisch (vor allem durch Code). Darüber hinaus werden alle thematisch verbundenen Bereiche im Designsysten miteinander verlinkt. Wer auch immer Informationen zu Notifications braucht, sie oder er erhält nicht nur ein Schlaglicht, sondern eine Gesamtübersicht.

Und was ist es nicht?

Ein Designsystem ist keine Lösung für alles. Es wird immer wieder individuelle Anforderungen und Sonderfälle geben, in denen die Regeln nicht 1:1 anwendbar sind. Aber: Ein gutes Designsystem ist flexibel und ermöglicht es, Learnings aus einem Kontext schnell und unkompliziert auf andere Szenarien zu übertragen.

Das macht Designsysteme so stark

Um die Vorteile eines Designsystem nachzuvollziehen, kannst du es dir als Basislager einer Bergsteiger-Gruppe vorstellen: Hier startet die Reise für das ganze Team. Es ist ein Ort des Zusammenkommens, des Austauschs, der gemeinsamen Vorbereitung. Gleichzeitig ist es schon die erste Stufe auf dem Weg zum Ziel. Niemand fängt bei Null an. Das Ziel ist bereits sichtbar, die Ausrichtung ist klar, auch wenn die Wege zum Gipfel unterschiedlich sein können. Im Basislager erhält auch jedes Teammitglied das Rüstzeug für den Aufstieg. Alles, was die gemeinsame Anstrengung vereinfacht und sicherer macht. Und ganz wichtig: Zum Basislager können alle jederzeit zurückkehren, wenn es brenzlig wird oder Dinge nicht so laufen wie geplant. Routen, Material oder Strategien können immer wieder justiert und optimiert werden.

Vorteile in der Übersicht:

Effizienz: Die Geschwindigkeit für die Produktentwicklung steigt – vor allem auf lange Sicht. Denn jedes Teammitglied kann mit weniger Aufwand mehr erreichen. Statt jedes Mal das Rad neu zu erfinden, kann auf bestehende Komponenten zurückgegriffen werden, die sich bereits bewährt haben und innerhalb des Gesamtsystems funktionieren. Langes Suchen nach Designrichtlinien entfällt. Alles ist an einem Ort auffindbar, Querverlinkungen machen die Suche noch einfacher. Auch ein großer Pluspunkt beim Onboarding neuer Teammitglieder oder externer Dienstleister.



Die Geschwindigkeit für die Produktentwicklung steigt – vor allem auf lange Sicht. Denn jedes Teammitglied kann mit weniger Aufwand mehr erreichen. Statt jedes Mal das Rad neu zu erfinden, kann auf bestehende Komponenten zurückgegriffen werden, die sich bereits bewährt haben und innerhalb des Gesamtsystems funktionieren. Langes Suchen nach Designrichtlinien entfällt. Alles ist an einem Ort auffindbar, Querverlinkungen machen die Suche noch einfacher. Auch ein großer Pluspunkt beim Onboarding neuer Teammitglieder oder externer Dienstleister. Konsistenz: Als Single Source of Truth sorgt das Designsystem dafür, dass Konzepte und Gestaltung über alle Kanäle und Produkte hinweg einheitlich sind. Selbst wenn das Design im Laufe der Zeit weiterentwickelt wird, so bleibt es als Teil der Markenwelt erkennbar.



Als Single Source of Truth sorgt das Designsystem dafür, dass Konzepte und Gestaltung über alle Kanäle und Produkte hinweg einheitlich sind. Selbst wenn das Design im Laufe der Zeit weiterentwickelt wird, so bleibt es als Teil der Markenwelt erkennbar. Empathie: Das Designsystem sorgt für gegenseitiges Verständnis und ist damit eine hervorragende Basis für kollaboratives Arbeiten. Es ist eine Aufforderung, immer wieder die Brille des anderen aufzusetzen und dessen Schmerzen und Herangehensweisen nachzuvollziehen. Jedes Designelement wird als Teil eines großen Ganzen begriffen, das nur funktioniert, wenn alles ineinandergreift.



Das Designsystem sorgt für gegenseitiges Verständnis und ist damit eine hervorragende Basis für kollaboratives Arbeiten. Es ist eine Aufforderung, immer wieder die Brille des anderen aufzusetzen und dessen Schmerzen und Herangehensweisen nachzuvollziehen. Jedes Designelement wird als Teil eines großen Ganzen begriffen, das nur funktioniert, wenn alles ineinandergreift. Skalierbarkeit: Im Designsystem sind nur Elemente festgehalten, die wiederverwendbar und modular einsetzbar sind. Damit wird das System skalierbar. Ob ein Unternehmen fünf oder 100 Produkte anbietet, spielt dann für das Designsystem keine große Rolle. Designänderungen können schnell im gesamten Unternehmen umgesetzt werden, Learnings können für das ganze System ausgerollt werden.



Im Designsystem sind nur Elemente festgehalten, die wiederverwendbar und modular einsetzbar sind. Damit wird das System skalierbar. Ob ein Unternehmen fünf oder 100 Produkte anbietet, spielt dann für das Designsystem keine große Rolle. Designänderungen können schnell im gesamten Unternehmen umgesetzt werden, Learnings können für das ganze System ausgerollt werden. Motivation: Das Team kann monotone, wiederkehrende Schritte überspringen und hat mehr Zeit für das, was an dem jeweiligen Kontext besonders ist und diesen ausmacht.



Das Team kann monotone, wiederkehrende Schritte überspringen und hat mehr Zeit für das, was an dem jeweiligen Kontext besonders ist und diesen ausmacht. Glückliche Nutzer*innen: Nicht zu vergessen – ein Designsystem hilft denen, die das Design letztendlich nutzen. Es macht die User Experience über alle Touchpoints hinweg stimmig und erhöht die Lernförderlichkeit der Software.

Herausforderungen – und wie du sie knackst

Damit all die positiven Effekte zur Geltung kommen, solltest du einige Fallstricke bedenken. Das Schöne: Sie alle lassen sich gut lösen.

Kanonen auf Spatzen?

Herausforderung: Das Aufsetzen und Instandhalten eines Designsystems kostet Zeit und Geld. Zunächst ist es deutlich mehr Aufwand, alle Komponenten so flexibel bzw. modular zu entwickeln, wie es für ein Designsystem nötig ist. Das lohnt sich vor allem, wenn Wachstum bevorsteht, wenn mehrere Teams zusammenarbeiten und wenn es verschiedene Produkte unter einer Kernmarke gibt. Falls aber all dies zunächst nicht zutrifft und auf ein Designsystem verzichtet wird, kann das in der Zukunft zu Problemen führen. Denn je später ein Designsystem aufgesetzt wird, desto aufwendiger wird es.

Lösung: Beginne am Anfang ganz klein und lasse das Designsystem mitwachsen. Good enough for now – safe enough to try. So entstehen kaum Kosten und es gibt im Zweifelsfall immer etwas, worauf du aufbauen kannst. Ein Designsystem muss nicht gleich perfekt geplant und mit festem Team angelegt werden, manchmal passiert es ganz nebenläufig, bis eine intensivere Beschäftigung sinnvoll wird.