Team-Performance verbessern: Dysfunktionen, Indikatoren und fördernde Rituale

Indikatoren für ergebnisorientierte Teams

Teammitglieder geben alles, um die definierten Teamziele zu erreichen

Ziele wurden innerhalb des Teams schriftlich festgehalten

Jedes Teammitglied kennt die Ziele

Leistungsorientierte Mitarbeiter bleiben dem Team / Unternehmen treu

Teamerfolge werden genossen und Misserfolge drosseln hingegen die Stimmung

Jegliche Ablenkungen werden gemieden

Ergebnisfokussierte Rituale

Objectives & Key Results (OKRs) : OKRs sind ein agiles Framework, mit dem die Unternehmensvision sowie Ziele festgehalten werden. Dabei wird Transparenz geschaffen, woran jeder arbeitet und was sein eigener Beitrag zu dem großen Ganzen ist. Die Ziele werden dabei top-down heruntergebrochen, also vom Management bis hin zum einzelnen Mitarbeiter

: OKRs sind ein agiles Framework, mit dem die Unternehmensvision sowie Ziele festgehalten werden. Dabei wird Transparenz geschaffen, woran jeder arbeitet und was sein eigener Beitrag zu dem großen Ganzen ist. Die Ziele werden dabei top-down heruntergebrochen, also vom Management bis hin zum einzelnen Mitarbeiter Dotvoting für Meetingentscheidungen: Wenn in Meetings Entscheidungen getroffen werden, nutzer wir bei UX&I gerne ein Dotvoting, was auch remote übrigens wunderbar mithilfe von Miro funktioniert. Jeder erhält 2-3 Punkte, die er frei für unterschiedliche Themen oder Lösungen wählen darf. Das Thema bzw. der Lösungsansatz mit den meisten Punkten wird vom Team bearbeitet.

Fazit

Was sich in der Theorie einfach anhört, kann in der Praxis zur Verzweiflung führen. Es ist in der Tat die Teamarbeit, die einem Unternehmen den größten Wettbewerbsvorteil schaffen kann. Um richtig in den Flow zu kommen, durchläuft ein Team einen Prozess. Dieser kann mit Ritualen positiv beeinflusst werden.

Grundsätzlich gibt es nicht die eine Lösung oder den richtigen Fahrplan, dem man folgen kann. Das Gute dabei: Es gibt viele Möglichkeiten und damit unzählige Methoden, um besser als Team zusammen zu kommen. Einfach machen, Erkenntnisse gewinnen und die effektivsten Methoden für sein Team fest verankern und gerne nach einem Zeitraum erneut zu hinterfragen.