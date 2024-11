Vom Usability Review zur eigenen UX/UI-Abteilung : Kyra, Teamlead bei One Data im Interview

Warum ein eigenes Team?

Langsam wurde festgestellt, dass der externe UX-Support extremen Mehrwert bietet und unser Produkt nach vorne bringt. Natürlich wollte das Management das dann auch Inhouse noch mehr haben und uns auf diesem wichtigen Gebiet selbst stark aufstellen. Die Stimmen nach guter Usability wurden lauter und es gab noch viel zu tun. Schnell wurden wir mehr UX/UI-Designer*innen im Unternehmen. Damals saßen wir tatsächlich auch schon direkt in einzelnen Entwicklungsteams. Dabei haben wir festgestellt:

Es macht trotzdem absolut Sinn, sich mit seinen UX-Buddies zu verknüpfen. Der Gedanke des UX-Teams war geboren, aber schnell haben wir gemerkt, dass wir auch kein Silo sein wollen, sondern weiterhin Teil der Entwicklungsteams sein müssen. So ist es dann gekommen, dass wir zum Chapter geworden sind. Als Chapter spannen wir uns nun über alle Entwicklungsteams und können die UX-Sichtweise überall verankern, uns aber trotzdem auch unter uns organisieren.

Organisation als UX/UI Hub

Ihr habt nun euren eigenen internen “UX/UI Hub”? Wie ist dieser organisiert?

Übergreifend ist One Data in mehrere Departments strukturiert. Wir als UX-Chapter sind im Software Development Department aufgehängt. Dieses teilt sich nochmal auf in unser Produkt ONE DATA und in die Projekte. Innerhalb des Produkts gibt es verschiedene Entwicklungsteams. Jeder von uns UXlern sitzt in einem dieser Teams und unterstützt die Entwickler*innen. Dann gibt es noch die Gilden für übergeordnete Themen, z. B. unser Diversity & Inclusive Committee. Bei den Gilden kann jeder teilnehmen.

Innerhalb der Entwicklungsteams hat jeder UXler seine eigenen Themen, die sie oder er vorantreibt, mit den Entwicklern, den Produkt- managern und den Testern. Damit wir trotzdem den Kontakt nicht verlieren und einheitlich sind in der UX, aber auch in der UI, treffen wir uns jeden Tag im UX/UI Daily. Wir tauschen uns aus, was so die Probleme sind, ob jemand einen Peer Review braucht oder ob wir neue Components in unserer Library ergänzen sollten. Themen also, die für die Entwickler*innen nicht spannend sind, für uns aber sehr wichtig. Bei den Peer Reviews haben wir zugewiesene UX Buddies, die wir am Anfang des Projekts festlegen. Man hat also immer einen Partner innerhalb des UX/UI-Teams, den man fragen kann, wenn man Hilfe braucht oder einem die Kreativität ausgeht. Auch für die Konsistenz ist das hilfreich, vier Augen sehen mehr als zwei. Meistens machen wir für die Peer Reviews einen kurzen Call oder kommentieren in Abstract, das funktioniert am schnellsten und es gehen keine Hintergrundinfos verloren.