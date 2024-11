Deep Tech trifft Nutzerzentrierung: zwei griffige Methoden zum Durchstarten

Ganz wichtig dabei: Es muss immer aus der Nutzerperspektive argumentiert werden und der Problemraum darf nicht verlassen werden. Lösungsansätze sind hier tabu. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mit allen Regeln haben wir dir vorbereitet: .

Was haben wir bei steadybit aus dem Affinity Mapping gelernt? Beispielsweise die zentrale Erkenntnis, das Nutzer*innen Angst haben, mit Chaos Engineering etwas kaputt zu machen. Auch für unsere Hypothesen ergaben sich überraschende Einsichten – zum Beispiel, dass Entwickler nicht unbedingt zu unserer Zielgruppe dazugehören, da Chaos Engineering gar nicht in ihrem Territorium liegt. Wir haben neue Probleme entdeckt und gemerkt, wo wir noch tiefer nachbohren müssen und welche weiteren Hypothesen wir testen sollten. Unser Entwicklungs-Backlog konnten wir entsprechend priorisieren und festlegen, was wir als Nächstes bauen und ausprobieren wollen. Außerdem konnten wir auch schon eindeutige Gestaltungs- und Kommunikationsprinzipien für unser Produkt ableiten.

Das Problem ist erkannt – ran an die Lösung

Es ist vollbracht, unsere Hypothesen sind überprüft, zum Thema Desirability als Kernaspekt des Sweet Spot of Innovation haben wir jede Menge gelernt. Diese Erkenntnisse über das Problem müssen nun in den Lösungsraum überführt werden, wir beschäftigen uns mit der Feasibility: Wie können wir etwas Gutes bauen? Aber: Es ist nicht immer einfach, eine gemeinsame Lösung zu entwickeln.

Design Studio Workshop (aka Crazy 8 oder Crazy 6)

Um ein einheitliches Verständnis und eine gemeinsame Sprache zu finden, hilft die Methode Design Studio Workshop. Sie ermöglicht es, in kurzer Zeit viele Ideen zu erzeugen, zu iterieren und zu schärfen – durch gemeinsames Denken, Scribbeln und Diskutieren. Und sie macht auch noch richtig Spaß. In der Regel steht am Ende ein Prototyp oder ein Layout. Am besten funktioniert die Methode in drei Iterationen mit drei bis sechs Teilnehmer*innen. Essenziell ist, dass es bereits eine konkrete Fragestellung und damit einen Rahmen gibt, z. B. in Form einer User Story oder Job Story (bei steadybit war dies unter anderem: “Als Nutzer*in möchte ich schnell und einfach mein Target definieren und sicher sein, dass ich auch das Richtige attackiere, damit nichts kaputt geht, was nicht kaputt gehen soll.”)

Wie funktioniert die Methode? Jedes Teammitglied faltet ein Din-A-4-Blatt in sechs oder acht Rechtecke und scribbelt in jedes Rechteck eine Lösungsidee. Im Anschluss pitcht jede*r Einzelne dem Team seine oder ihre Ideen und erhält Feedback aus dem Team. In der zweiten Iteration wird geklaut: Aus allen Ideen darf bunt gemischt werden, aus den besten Ansatzpunkten werden neue Ideen gescribbelt. Schließlich wird ein Best-of gezeichnet oder modelliert: Ein Driver leitet an und alle machen mit. Auch für diese Methode haben wir ein Kochrezept für dich zum Herunterladen: .

Fazit

Durch Nutzerzentrierung und die passende UX-Methodik konnte steadybit von Anfang an durchstarten und Hürden überspringen. Unsere Key-Learnings aus dem Prozess:

Wichtige Erkenntnisse finden wir nur außerhalb unseres Gebäudes Zoom-Raums.

Lernen ist nie zu Ende und findet außerhalb der Komfortzone statt.

Pivotieren und validiertes Lernen ist nicht schwer, man muss es aber machen (wollen und dürfen).

Das richtige Produkt gut bauen geht nur interdisziplinär.

