Wie wichtig es ist, UX in der frühen Start-up-Phase zu verankern, verrät Benjamin Wilms, Gründer von steadybit

Team Setup

Wie sah das Team Setup ganz zu Beginn bei euch aus?



Wir drei Gründer sind alle Entwickler. Das hatte am Anfang viele Vorteile.

Wir waren extrem schnell in der Umsetzung und hatten keine technologische Hürde, die große grüne Wiese. Das Problem war: Wenn Entwickler eine UI bauen sollen, weiß keiner, wie man das bedienen soll. Da kamen UX&I ins Boot. Neben der konkreten Arbeit an der UI haben wir auch viele Workshops gemacht und Grundlegendes herausgefunden. Welche Stärken haben wir, welche Schwächen, was soll das Produkt können, was erwartet der Kunde und wie sieht der Kunde eigentlich aus.

Warum sollte man, so wie ihr, von Anfang an UX mit einbeziehen?



Du hast keine laute Stimme als frühes Start-up. Du wirst nicht gehört, die Masse da draußen ist viel zu groß. Du musst es schaffen, ein Produkt zu bauen, zu dem die Leute Wow sagen. Dann tragen sie es für dich weiter. Du kannst dir das auch kaufen und ein riesiges Marketingbudget verbrauchen, aber damit ist noch kein Kundenproblem gelöst. Du kannst nur über dein Produkt gewinnen, das ist die Kernaussage. Wenn das Produkt von den Kunden geliebt wird, verkauft es sich viel einfacher, vielleicht sogar von selbst. Das ist auch die langfristige Strategie von steadybit: land and expand. Das hat schon zweimal bombig eingeschlagen.

Wir haben zwei riesige Konzerne, die mit uns arbeiten. Sie haben uns gefunden, weil sie ein Problem hatten, das wir auf unserer Website beschrieben haben. Durch eine Demo waren sie dann überzeugt. In beiden Fällen waren die Kunden die Early Adopter in der Firma und haben das Problem als Erste erkannt. Nun haben sie steadybit gesehen und für nützlich befunden. Wir hatten plötzlich zwei Champions, die für uns kämpfen. Land and expand. Du musst kein Top Down Selling auf dem Golfplatz machen, das funktioniert nicht.

Ist die UX-Denke bei euch im ganzen Team verankert?

Nicht in allen Köpfen. Man erkennt die Leute schnell, da sie sich im Ideen- und Problemraum tummeln. Sie denken darüber nach, wie sich Firma und Produkt entwickeln sollen. Andere kommen nicht aus dem technischen Denken heraus. In Meetings müssen wir oft erst eine gemeinsame Sprache finden. Der eine steckt in irgendwelchen Tabellen fest, der andere versucht aus der Sicht eines Benutzers zu denken.

Man muss viel Zeit in die Vorbereitung stecken und darauf achten, dass die Gruppen nicht zu groß und gut gemischt sind. Und man braucht eine gute Moderation, um alles zu framen. Einer muss wissen, wie die einzelnen Charaktere denken. Denn du kannst von allen lernen. Und am Ende muss das Ding auch umgesetzt werden. Man darf nicht in ein Kasten- oder Silodenken verfallen.

Wie würdest du heute eure interne UX-Kompetenz einschätzen?

Wir haben anfangs ganz klar die ersten Runden gemacht, um das zu lernen. Wir haben viele viele Werkzeuge an die Hand bekommen. Manches davon hat es nicht in unseren Werkzeugkasten geschafft. Methoden wie ein Design Studio oder die Affinity Map sind hingegen tägliches Doing, genauso wie Research – woraus sich nach Iterationen, vielen Gesprächen und auch Verproben mit dem Team deutlich herausbildet, wie sich die UI gestalten lässt.

Wie wollt ihr euch im Bereich UX langfristig aufstellen?

Strategisch ist es so: UX muss Teil von steadybit sein. Es ist super hilfreich, mit UX&I zu arbeiten, aber UX ist eine Kernkompetenz, wenn du ein Produkt baust. Das musst du im Haus haben. Die Leute müssen sich hundertprozentig damit auseinandersetzen können.

Research

Inwiefern hat sich eure Produktvision durch Research verändert?



Wir haben viele Interviews geführt, in unserem Netzwerk und eher marketinglastiger mit externen Interviewpartnern. Das hat unser Produkt nochmal stark geprägt. Wir hatten ja angefangen mit reinem Chaos Engineering. Und alle haben gesagt, wow, so einfach ist das bei euch. Es reicht aber nicht, nur auf die einzelnen Probleme draufzuhauen. Wir haben gemerkt, dass wir den Leuten sehr proaktiv sagen müssen: Hier ist eine Schwachstelle, hier lohnt es sich. Wir können die fragilen Momente im Vorfeld analysieren und den Kunden mitteilen, das war uns anfangs gar nicht klar. Das Tool darf keine Zeit stehlen, sondern muss klar sagen, wann das Investment an Zeit und Geld sinnvoll ist. Kunden merken: Ich vertraue dem Tool, denn ich werde besser in meinen Skills, mein Team kommt voran, unser Unternehmen steht besser da.