Product Academy:  anders lernen

Lernen ist die Schlüsselkompetenz von Organisationen, um den Herausforderungen der komplexer werdenden Welt zu begegnen. Doch wir sind überzeugt: Lernen muss neu gedacht werden. Wir begleiten dein Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und stellen sicher, dass Wissen wirklich im Arbeitsalltag ankommt, zur Gewohnheit wird und messbare Verbesserung erzielt.

Unsere Lernformate

Lernen bedeutet nicht Wissen aufnehmen. Es bedeutet Veränderung.

Wir verstehen Lernen nicht als Einfluss von außen, sondern als einen aus eurer Organisation heraus entstehenden und wachsenden Prozess. Ein Prozess, der euch irritiert, herausfordert und verändert, aber auch stabilisiert und beschleunigt. Ultimativ macht er euch Schritt zur Schritt zum besten menschzentrierten Produktentwicklungsteam, das ihr sein könnt.

So wirkt die Product Academy für dich und dein Team.

Product Thinking & Business Excellence

Beispielsweise Product Discovery oder Mapping Experiences

Product Experience & UX Design

Beispielsweise Experience Design Basics oder UX Writing

Agile Mindset & Leadership Culture

Beispielsweise Design Leadership oder Workshops und Meetings effizienter machen

Die Academy Lernformate für messbare Veränderung

Lernimpulse

Schnelles Spezialwissen aufbauen

1- bis 2-tägige offene oder Inhouse-Trainings zu den bleeding edge Themen, die euren Teams den entscheidenden Vorsprung bringen.

Accelerator-Programme

Neue Methoden im Alltag verankern

Ein mindestens 3-monatiges, von Coaches begleitetes Lernprogramm, das mehrere eurer Mitarbeiter*innen auf einen Schlag fit in einem für euch kritischen Thema macht.

Embedded Learning

Kontinuierlich aus dem Alltag heraus besser werden

Nie wieder klassische Schulungen: Eure Teams werden in ihrem Arbeitsalltag dynamisch rund um ihre Herausforderungen unterstützt. Mentor*innen begleiten sie und koordinieren sich untereinander, mit Organisationsberater*innen und mit euch, um die Konsistenz der Inhalte über Teamgrenzen zu gewährleisten und klare Veränderungs- und Entwicklungsziele zu verfolgen. Im Hintergrund wartet ein Team aus Trainer*innen, um relevantes Wissen in kleinen Spotlights zu vermitteln.

Lass uns sprechen

Aktuelle Termine

UX Writing

Training

Praxistraining UX-Writing im Januar 2026

Dein direkter Weg zu nutzerzentrierter Sprache: Du erhältst genau die richtige Portion an Grundlagenwissen, Methodenkenntnissen und hautnahen Einblicken in die Arbeit von UX-Writer*innen – so dass du sofort loslegen kannst.

Platz sichern
„Wir haben viel Awareness für die Product Discovery geschaffen, das Mindset hat sich im Unternehmen geändert. Beispielsweise die Frage ‘Warum?’ zu stellen ist extrem wichtig und muss im ganzen Unternehmen gelebt werden.”

Sophie Nacke

Director Product Excellence bei d.velop

Unser Team für dich

Thomas Petzold

UX Operations Consultant, Beratung & Mentoring

Hias Wrba

Product Coach, Training & Mentoring

Hendrik Sommerfeldt

UX Strategy Consultant, Beratung & Mentoring

Kay Spiegel

UX Strategy Consultant, Beratung & Mentoring

Juliana Hirsing

Senior UX-Writerin, Training & Mentoring

Dr. Ramona Greiner

Data Analytics Consultant & Dozentin (FELD GmbH),,
Training & Mentoring

Dr. Matthias Böck

Topic Lead Data Sience & Dozent (FELD GmbH), Training & Mentoring

Warum die Product Academy von UX&I?

  • Wir arbeiten eng mit euch zusammen und passen unser Vorgehen und unsere Inhalte tief an euren Kontext an. Dabei setzen wir auf ein eigens dafür entwickeltes mehrstufiges Vorgehensmodell. 

  • Unser Fokus liegt auf der schnellen Übertragbarkeit des Gelernten in die Praxis, denn nur was ausprobiert wird, kann Gewohnheit werden und bleiben.

  • Unser konsequent ganzheitlicher Ansatz denkt Produktmanagement, UX und Agilität immer komplementär, egal wo der Fokus gerade liegt.

  • Wir verstehen und praktizieren Lernen nicht nur auf der Ebene des Individuums, sondern auch auf der Team- und Organisationsebene. Denn nur so kommt ihr als Gesamtheit weiter.

  • Unsere Trainer*innen und Berater*innen kommen aus der Praxis und kennen die Best Practices aus dem eigenen Arbeitsalltag statt aus dem Lehrbuch.

Kunden, die auf unsere Academy setzen

d.velop

Discovery Accelerator Program: Nutzer­zentrierung verankern

Bei der d.velop Gruppe, dem Software-Spezialisten für Dokumentenmanagement und digitale Geschäftsprozesse, machten wir Nutzerfokus zum Mindset. Gemeinsam mit dem Kunden brachten wir in einem 8-wöchigen Programm Schwung in die digitale Product Discovery.

Zur Success Story
Ona Data

Vom Usability-Review zur eigenen UX/UI-Abteilung

Als uns der deutsche AI-Marktführer One Data für einen Usability-Check seines Data-Product-Builders rief, tauchten erstmal viele rote Post-its auf. Aus der konkreten UX-Arbeit wurde schnell ein übergreifendes Coaching – das zum eigenen internen UX/UI-Chapter führte.

Zur Success Story

Lass uns starten

Gemeinsam definieren wir deine Ziele und entwerfen ein Lernkonzept, das euch wirklich weiterbringt.

Kay Spiegel

Ansprechpartner Product Academy

+49 211 8680910

