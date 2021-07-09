Das Ziel: ein Discovery-Training mit Breitenwirkung

UX&I wurde gerufen, um Hand in Hand mit d.velop ein Discovery Acceleration Program auf die Beine zu stellen. Von der ersten Konzeptidee über die Planung bis zur Durchführung mit unserem Partner spielten wir uns mit dem Kunden die Bälle zu und ließen die unterschiedlichen Skills und Perspektiven einfließen.



Unser Wissen und unsere Praxiserfahrung sollten in dem Programm so transferiert und skalierbar gemacht werden, dass die gesamte Produktentwicklung davon profitiert. Statt Frontalbeschallung galt es, den Programmteilnehmer*innen einen Spiegel vorzuhalten und an echten Cases Methoden und Prozesse zu erarbeiten. Im Sinne von Learning by Doing sollte Wissen vermittelt werden, das direkt im Operativen angewendet werden kann. Ziel war es, nicht nur punktuellen Input zu liefern, sondern die Inhalte zu verankern und ein nachhaltiges UX-Mindset zu etablieren.



Grundpfeiler des Programms sollten die zentralen Phasen digitaler Produktentwicklung sein. Sie sollten mit Best Practices, Methodenwissen und Prozessen zugänglich gemacht und in den Arbeitsalltag bei d.velop integriert werden.