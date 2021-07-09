UX-Enablement als größter Erfolg

Besonders glücklich sind wir mit dem Verlauf unseres Einsatzes: Aus einer fest abgesteckten Aufgabe entstand eine umfassende Funktion, durch welche wir die UX-Power im Unternehmen mit aufbauen konnten. Wir folgten den vier Phasen der Teamdynamik nach Bruce Tuckman.

Learning & Forming: Die anstehenden Aufgaben werden in Vertikale geschnitten, UX&I unterstützt innerhalb der Teams.

Storming: UX-Ressourcen arbeiten als Schnittstelle gemischter Produktteams.

Norming: Eine UX-Gilde wird gegründet.

Performing: UX-Aufgaben werden von eigenem internen UX-Team übernommen.

Unser Einsatz gipfelte in der Gründung eines eigenen UX-Teams durch die METRO Systems. Wir wurden (fast) nicht mehr gebraucht: für uns der beste Beweis, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben. Heute werden wir bei der METRO.digital für punktuelle Experteneinsätze hinzugezogen – aktuell für die Datenvisualisierung für Großkunden.