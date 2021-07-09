Der kleine Roboter – entstanden als Ideenscribbel in Eigenregie – macht Instana zum Teil des Teams. Er klärt seit den Anfangstagen, wie alles funktioniert, und ist auch allzeit auf Twitter erreichbar. Berührungsängste mit dem umfangreichen Produkt können einpacken.

Komplexität geht auch einfach

Selbst wenn Instanas multidimensionales Monitoring ein Spezialisten-Werkzeug ist: Saubere Interfacepattern, klare Strukturen und stetige Iteration und Testing der Benutzeroberfläche halfen uns dabei, die Komplexität der Materie in einfach zu erfassende und zu bedienende Interaktionen zu überführen.