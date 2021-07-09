Phase 2:

Implementierung

(9 Wochen)

Nachdem wir den Funktionsumfang definiert hatten, starteten wir in der ersten Woche der Implementierungsphase mit den wesentlichen Vorbereitungen für die Entwicklung.

Neben dem technischen Setup in der AWS-Cloud setzten wir eine Pattern Library auf, entwickelten eine Informationsarchitektur und konzipierten die ersten User Interfaces als Wireframes. Außerdem definierten wir das Backlog – priorisiert und abgestimmt auf die kurze Entwicklungsdauer.

Die anschließenden Wochen waren von der reinen Umsetzung geprägt, allerdings nicht im „stillen Kämmerlein“, sondern eng synchronisiert mit dem Kunden durch den von uns gestellten Product Owner. Damit auch während der Implementierung alle Aktivitäten an Nutzerbedürfnissen ausgerichtet blieben, setzen wir gezielt flankierende Nutzerinterviews und Umfragen ein und brachten die Ergebnisse mit dem Branchen-know-how der Provinzial Rheinland in Einklang.