Die Ausgangslage: Da geht noch was bei der Usability

Das 2013 gegründete Tech-Unternehmen One Data hilft, Daten in Businesswerte umzuwandeln und Datenprodukte schnell auf die Straße zu bringen. Der Data-Product-Builder One Data war aus dem Auftragsgeschäft heraus entstanden, wurde immer umfangreicher – und bevor sich über das Interface Gedanken gemacht wurde, ging es um den technischen Unterbau (Technologie-Framework, Tech-Stack sowie die grundsätzliche Software-Funktionalitäten).

Es gab intern keine dezidierten UX-Spezialisten und Googles Material Design musste herhalten, wenn auch kaum für derart komplexe Software geeignet. Im Rahmen eines Usability Objectives wurde UX&I beauftragt, die UX von One Data unter die Lupe zu nehmen. Und es gab viel zu tun. Angefangen bei der verwirrenden Navigation bis hin zur inkonsistenten CI.