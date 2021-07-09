Kampf nimmt Digitalisierung ernst.

Auch vor Bleeding Edge Software schreckt hier keiner zurück. Und das Unternehmen weiß: ohne UX keine gute Software. Ideale Voraussetzungen für uns. Doch eine Herausforderung blieb. Wir sprachen andere Sprachen.



Abstraktion und theoretische Erklärungen warfen wir schnell über Bord und gaben der pragmatischen, anpackenden Herangehensweise noch mehr Raum als bei UX&I sowieso schon üblich. Auf der anderen Seite lernte Kampf, Software neu zu denken und die Anwender*innen in den Fokus zu setzen. User Story Mapping, Personas und Jobs to be done halfen uns methodisch, ein gemeinsames Verständnis und eine klare Zieldefinition zu erreichen. Wir arbeiteten flexibel und passten den Scope immer wieder den Gegebenheiten an.