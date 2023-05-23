Continuous Product Discovery auf der MCBW: Gemeinsamer Impulsvortrag mit d.velop und codecentric

In lockerer Runde tauschten sich von d.velop, und von codecentric sowie von UX&I auf der Bühne dazu aus, was das Programm so wertvoll machte – und welche Learnings und Optimierungsmöglichkeiten sie mitgenommen haben. Dabei wurde deutlich, dass das Programm von Anfang an Teamwork war. Auf Kunden- wie auch auf Beraterseite zogen alle an einem Strang, um das Thema voranzubringen. Wichtigster gemeinsamer Erfolg: Die Teams haben es durch das Accelerator Program geschafft, die Product Discovery als Teil ihres Tagesgeschäfts zu priorisieren. „Wir haben viel Awareness für die Product Discovery geschaffen, das Mindset hat sich im Unternehmen geändert. Beispielsweise die Frage ‚Warum?' zu stellen ist extrem wichtig und muss im ganzen Unternehmen gelebt werden“, so Sophie Nacke, Director Product Excellence bei d.velop. „Wir nehmen heute nur noch Stories in die Planung auf, die wirklich discovered wurden.“