23. Mai 2023
Continuous Product Discovery auf der MCBW: Gemeinsamer Impulsvortrag mit d.velop und codecentric
Unter dem Leitgedanken „Why disruption unleashes creativity“ brachte die munich creative business week (mcbw) auch dieses Jahr wieder eine Woche lang Expert*innen aus Design, Architektur und Wirtschaft an vielen Kreativstandorten in München zusammen. Am 11. Mai lud UX&I zu einem Impulsvortrag in seine Büroräume im neuen PLAZA im Werksviertel ein. Thema des Abends: Continuous Product Discovery.
Gemeinsam mit dem Kunden d.velop, einem Software-Spezialisten für Dokumentenmanagement und digitale Geschäftsprozesse, hatte UX&I ein 8-wöchiges Programm entwickelt, um Teams in kürzester Zeit durch die wichtigsten Phasen der Product Discovery zu führen: Alignment, Research & Analyse sowie Ideation und Prototyping & Testing. Auf Basis des Discovery-Habits-Modells von Teresa Torres wurden die Produkttrios aus Design, Entwicklung und Produktmanagement darin geschult, die drei Phasen methodisch sicher zu durchlaufen und in ihren Arbeitsprozessen zu verankern.
In lockerer Runde tauschten sich Sophie Nacke von d.velop, Timothy Krechel und Mathias Böhmer von codecentric sowie Thomas Petzold von UX&I auf der Bühne dazu aus, was das Programm so wertvoll machte – und welche Learnings und Optimierungsmöglichkeiten sie mitgenommen haben. Dabei wurde deutlich, dass das Programm von Anfang an Teamwork war. Auf Kunden- wie auch auf Beraterseite zogen alle an einem Strang, um das Thema voranzubringen. Wichtigster gemeinsamer Erfolg: Die Teams haben es durch das Accelerator Program geschafft, die Product Discovery als Teil ihres Tagesgeschäfts zu priorisieren. „Wir haben viel Awareness für die Product Discovery geschaffen, das Mindset hat sich im Unternehmen geändert. Beispielsweise die Frage ‚Warum?' zu stellen ist extrem wichtig und muss im ganzen Unternehmen gelebt werden“, so Sophie Nacke, Director Product Excellence bei d.velop. „Wir nehmen heute nur noch Stories in die Planung auf, die wirklich discovered wurden.“
Zu den Key Learnings gehörte unter anderem, dass die Zeit mit 8 Wochen extrem knapp war und gerade die Research-Phase demnächst etwas verlängert werden sollte – schon allein weil die Organisation von Interviews viel Zeit kostet. Aus dem Publikum kam die Frage auf, wie sich die Product Discovery im B2B-Umfeld realisieren lässt. Timothy Krechel dazu: „Die Herausforderungen sind definitiv höher. Der kontinuierliche Zugang zu den Nutzer*innen ist das Allerwichtigste.“ Thomas Petzold ergänzte: „Und bevor man gar nicht testet, hilft es einfach zu fragen: ‚Hast du mal Zeit für einen Kaffee?‘ Auch das kann viel bringen.“
Nach einer ausführlichen Fragerunde konnten sich Speaker und Gäste noch bei Drinks und leckerem Essen kennenlernen und weiter austauschen.
Über UX&I
UX&I bietet Beratung, Enablement und Umsetzung rund um das Thema User Experience (UX). Schwerpunkte liegen auf Deep Tech, Enterprise Software und Digitalisierung. Unser Ziel ist es, Menschen darin zu unterstützen, komplexe Technologie in den Dienst der Nutzer*innen zu stellen. Dabei vereinen wir alle relevanten Perspektiven: von Mensch, Business und Technologie.
Standorte: Düsseldorf (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München
Mitarbeiter*innen: 37
Gründung: 2014
Unternehmen: u.a. zehn der fünfzehn größten deutschen Unternehmen setzen auf unsere UX-Expertise
