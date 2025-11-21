World Usability Day 2025: Gestalten zwischen KI und Mensch

Keynote stellt den menschlichen Faktor in den Mittelpunkt

Eröffnet wurde der Abend von Flora Maxwell mit ihrer Keynote „Design Human First – zwischen Effizienz und Empathie“. Flora stellte heraus, wie sehr unser Arbeiten von Effizienz geprägt ist. KI verstärkt diese Tendenz noch weiter. Dabei geht oft verloren, was digitale Produkte wirklich wirksam macht: Empathie, Qualität und der menschliche Blick auf reale Bedürfnisse.

Anhand eigener Experimente mit generativer KI zeigte sie, dass KI zwar liefern kann, aber oft nicht das, was zählt. Es fehlt vor allem an Qualitätsbewusstsein und dem menschlichen Faktor. Flora plädierte dafür, Effizienz und Empathie in Balance zu bringen und so eine wirklich effektive Softwareentwicklung zu ermöglichen. Gute Designer*innen wissen, wann Regeln gebrochen werden dürfen. Dafür braucht es Erfahrung, Perspektivwechsel und echte Nähe zur Nutzerrealität

Wir sollten KI nicht nutzen, um unsere eigenen Stärken zu ersetzen, sondern um diese zu unterstützen – etwa um mit Developer-Teams noch klarer in die Kommunikation zu kommen und diesen zu helfen, Designs lebendiger zu machen. Flora zeigte dazu Beispiele aus ihrem Alltag, wie sie mit dem Einsatz von Figma MCP & Cursor Verhalten und Interaktionen für die Entwickler*innen klarer machen konnte.

Floras Schlussgedanke: Wir dürfen und müssen Fehler machen. Druck rausnehmen, Spaß haben, lernen. Schließlich gab sie dem Publikum noch ein Zitat der Schriftstellerin Maya Angelou mit auf den Weg: „Menschen werden vergessen, was du gesagt hast, aber nie, wie du sie hast fühlen lassen.“