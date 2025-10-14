UX&I ist das bekannteste UX-Unternehmen im DACH-Raum

Auf die Frage „Welche Unternehmen im deutschsprachigen Raum fallen dir spontan ein, wenn du an Usability/UX denkst?“ wurde UX&I mit Abstand am häufigsten genannt und führt die Top 3 mit 86 Stimmen vor UID (58 Stimmen) und eresult (51 Stimmen) an.

Bereits in den vergangenen Jahren war UX&I unter den Top 3 der meistgenannten Unternehmen im Branchenreport vertreten. Dass wir nun erstmals auf Platz 1 stehen, macht uns besonders stolz und zeigt, wie kontinuierlich unsere Arbeit wahrgenommen wird. Wir möchten gerade unseren Kund*innen einen großen Dank aussprechen.



„Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis. Besonders schön ist, dass unsere Bekanntheit vor allem darauf beruht, dass unsere Kundinnen und Kunden zufrieden sind – und das auch weitersagen.“ (Tobias Schlei, Geschäftsführer UX&I)



„Dieses Ziel stand nicht nur in unseren OKRs, wir hatten es sogar schon für uns als fertige Pressemitteilung visualisiert. Mit der Headline: UX&I ist das bekannteste UX-Unternehmen. Dieses Bild hat sich eingebrannt. Dass es jetzt Realität ist, fühlt sich besonders an. Und es zeigt, was möglich wird, wenn wir als Team konsequent an einem Strang ziehen.” (Alina Binzer, Marketeer UX&I)