ISO 27001: UX&I erhält Zertifizierung für IT-Sicherheit

Mit der Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 erfüllt UX&I die international anerkannten Standards an ein wirksames Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS). Der TÜV Rheinland hat bestätigt, dass bei UX&I nicht nur Prozesse dokumentiert, sondern sensible Daten auch technisch und organisatorisch umfassend geschützt werden. Neben technischen Schutzmaßnahmen wurde geprüft, wie systematisch wir mit Risiken für Informationssicherheit umgehen. Dazu gehören strukturierte Prozesse für den Umgang mit vertraulichen Informationen, klare Verantwortlichkeiten und der Nachweis, dass Maßnahmen dokumentiert, wirksam umgesetzt und regelmäßig überprüft werden.



Das Zertifikat bestätigt damit, dass UX&I in der Lage ist, Informationssicherheit auch unter komplexen Projektbedingungen professionell und nachvollziehbar zu gewährleisten. Für unsere Kund*innen bedeutet das: Sie können sich auf höchste Datensicherheit verlassen – ohne Zusatzaufwand bei Einkauf oder Compliance-Prüfungen.



„Es freut mich sehr, dass der TÜV Rheinland uns schwarz auf weiß bestätigt hat, welchen hohen Stellenwert die Daten unserer Kund*innen für uns haben und dass wir diese mit hohem Aufwand schützen.“ (Tobias Schlei, Geschäftsführer bei UX&I)



Der Aufbau des ISMS war für UX&I kein reines Formalprojekt, sondern ein bewusster Schritt, Informationssicherheit nachhaltig in unsere Arbeitskultur zu integrieren. Statt ein schwerfälliges System über etablierte Prozesse zu stülpen, wurde ein schlanker und praxisnaher Ansatz gewählt.



„Der Aufbau unseres ISMS war mehr als nur ein Projekt zur Normerfüllung. Es ging uns darum, Informationssicherheit so zu gestalten, dass sie zu unserer Kultur passt – pragmatisch, schlank, teamnah. Das war herausfordernd, aber genau richtig für uns.“ (Bernd Feldmayer, Informationssicherheitsbeauftragter und UI-Engineer bei UX&I)



Die Zertifizierung bildet eine verlässliche Grundlage für die Zusammenarbeit – gerade in regulierten Umfeldern und komplexen Projektstrukturen. Besonders in Phasen mit hoher Sichtbarkeit oder internem Prüfaufwand schafft sie Klarheit und entlastet bei sicherheitsrelevanten Entscheidungen. Die Zertifizierung unterstreicht damit unseren Anspruch an professionelle, verlässliche Prozesse. Wir freuen uns, unseren Kund*innen diese Sicherheit und Effizienz bieten zu können.