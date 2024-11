Thomas Petzold

Senior UX-Berater

Thomas ist Senior UX-Berater und seit 2016 Teil der UX&I Familie in Düsseldorf. Er erarbeitet seit 2006 an nutzerzentrierten Projekten und hilft Teams dabei, Business Outcomes mit den Bedürfnissen von Nutzer*innen in Einklang zu bringen und maximal wertschöpfend zusammenzuarbeiten. Neben seiner operativen Arbeit unterstützt er Projektteams bei der Arbeit rund um die Continious Product Discovery.