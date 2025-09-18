Menü
Praxistraining UX-Writing am 16./18. September 2025
Dein direkter Weg zu nutzerzentrierter Sprache: Du erhältst genau die richtige Portion an Grundlagenwissen, Methodenkenntnissen und hautnahen Einblicken in die Arbeit von UX-Writer*innen – so dass du sofort loslegen kannst.
Wie deine Texte für bessere Produkte sorgen
Der Mehrwert nutzerzentrierter Sprache rückt immer mehr ins Bewusstsein, UX-Writing findet endlich seinen klaren Platz in der Produktentwicklung. Wir geben dir das Rüstzeug, um das Potenzial von UX-Writing in deinem Arbeitsumfeld zu entflammen.
Das Praxistraining UX-Writing verschafft dir die relevanten Grundkenntnisse, die du in deinem konkreten Berufsalltag benötigst, um UX-Texte zu bewerten, zu schreiben und zu diskutieren.
Trainingsinhalte
- Was ist UX-Writing?
- Kriterien für gute UX-Texte
- Methodenkoffer
- Prozesse, Tools
- Research und Testing
- Sprachrichtlinien, Voice & Tone
Rahmenbedingungen
Nächster Termin: 16./18. September 2025, jeweils 9:00–13:00 Uhr
Kosten pro Person: 590,- EUR zzgl. MwSt.
Dauer
2 halbe Tage
Teilnehmer*innen
Maximal 8
Durchführung
Remote
Sprache
Deutsch
Alle Teilnehmer*innen erhalten ein Zertifikat.
Erfahren, üben, selber machen
In einer bewusst kleinen Gruppe von maximal 8 Teilnehmer*innen sorgen wir dafür, dass du das mitnimmst, was du brauchst. Unsere Trainer*innen gehen auf deine Bedürfnisse ein – bring gern auch Beispiele aus deinem Alltag mit – und achten gleichzeitig darauf, dass ihr als Gruppe voneinander lernt und euch inspiriert. Die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer*innen sind immer wertvoll. Denn: UX-Writing ist Teamwork.
So viel Theorie wie nötig, so viel Praxis wie möglich
Das Grundlagenwissen machen wir durch Best und Worst Practices erlebbar und teilen mit euch unsere Erfahrung aus unterschiedlichsten UX-Writing-Projekten. Gemeinsam oder in kleinen Gruppen übt ihr das Gelernte ein, verbessert, streicht durch, strukturiert, gebt Feedback ... Wir stehen euch dabei mit Rat und Tat zu Seite.
Golden Goal: Begeistern
Wir tun alles dafür, dass unsere Sprachbegeisterung auf euch überschwappt und ihr nicht nur besser schreiben könnt, sondern auch richtig Lust habt, UX-Writing voranzutreiben. Auf eure Ziele zugeschnitten
Für wen ist dieses Training?
Das Training richtet sich an Menschen aus allen Bereichen der digitalen Produktentwicklung, die selbst UX-Texte erstellen oder UX-Writing besser verstehen wollen und/oder die Disziplin im Unternehmen aufbauen wollen. UX/UI-Designer*innen, Entwickler*innen, technische Redakteur*innen, Marketeers, Researcher*innen – je bunter die Profile und Rollen, desto besser lernt die ganze Gruppe.
Das solltest du mitbringen
- Offenheit für nutzerzentriertes Denken
- Spaß am Wort und am Lernen in der Gruppe
- Wenn du magst: Text-Beispiele aus deinem Arbeitsumfeld
Was bringt dir das Praxistraining UX-Writing?
Zusatzkompetenz
Erlerne praxisrelevante Methodik aus einer anderen Disziplin, so dass du deine Kernaufgaben noch ganzheitlicher angehen kannst.
Gemeinsames Verständnis
Gewinne Klarheit über Aufgaben und Mehrwert von UX-Writing, um auch interdisziplinär besser zusammenzuarbeiten.
Blick über den Tellerrand wagen
Tausche dich mit anderen aus, lerne unterschiedliche Perspektiven kennen und ordne deine eigenen Skills uns Interessen (vielleicht neu) ein.
Warum Trainings von UX&I?
100 % aus der Praxis
Die UX&I Trainer*innen sind Profis in ihren Fachgebieten mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Branchen – von Automotive bis Versicherung.
"On the job"
Unsere Trainings begleiten euch genau da, wo ihr gerade steht, und helfen euch bei konkreten Anwendungsfällen in eurem Joballtag.
Profis im Enablement
UX&I ist keine Agentur, sondern eine Beratung: Unsere gesamte Arbeit ist darauf ausgerichtet, Menschen zu befähigen.