Erfahren, üben, selber machen

In einer bewusst kleinen Gruppe von maximal 8 Teilnehmer*innen sorgen wir dafür, dass du das mitnimmst, was du brauchst. Unsere Trainer*innen gehen auf deine Bedürfnisse ein – bring gern auch Beispiele aus deinem Alltag mit – und achten gleichzeitig darauf, dass ihr als Gruppe voneinander lernt und euch inspiriert. Die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer*innen sind immer wertvoll. Denn: UX-Writing ist Teamwork.

So viel Theorie wie nötig, so viel Praxis wie möglich

Das Grundlagenwissen machen wir durch Best und Worst Practices erlebbar und teilen mit euch unsere Erfahrung aus unterschiedlichsten UX-Writing-Projekten. Gemeinsam oder in kleinen Gruppen übt ihr das Gelernte ein, verbessert, streicht durch, strukturiert, gebt Feedback ... Wir stehen euch dabei mit Rat und Tat zu Seite.

Golden Goal: Begeistern

Wir tun alles dafür, dass unsere Sprachbegeisterung auf euch überschwappt und ihr nicht nur besser schreiben könnt, sondern auch richtig Lust habt, UX-Writing voranzutreiben. Auf eure Ziele zugeschnitten

Für wen ist dieses Training?

Das Training richtet sich an Menschen aus allen Bereichen der digitalen Produktentwicklung, die selbst UX-Texte erstellen oder UX-Writing besser verstehen wollen und/oder die Disziplin im Unternehmen aufbauen wollen. UX/UI-Designer*innen, Entwickler*innen, technische Redakteur*innen, Marketeers, Researcher*innen – je bunter die Profile und Rollen, desto besser lernt die ganze Gruppe.

Das solltest du mitbringen