Product Design: Komplexes nutzbar machen
Wir erwecken deine Produktvision in exzellenter Ausführung zum Leben. Immer genau passend zur aktuellen Anforderung, ob schneller Prototyp oder ausspezifizierte Features und Views.
So wirkt Product Design von UX&I im Enterprise-Umfeld.
Gestaltung mit Substanz
Wir arbeiten uns tief deine Domäne ein, verstehen Prozesse, Technologien und Nutzer*innen. Dabei denken wir immer in Business- und Produktzielen.
Impact, wo es zählt
Ob Entscheidungsgrundlage, Prototyp oder pixel perfect: Du bekommst genau das, was dein Produkt in der Situation wirklich weiterbringt und was echte Probleme löst: für Nutzer*innen, Stakeholder*innen und Business.
Teamwork & Commitment
Wir erarbeiten Lösungen gemeinsam mit dir und mit dem Know-how deiner Organisation. So entsteht Akzeptanz, Wissenstransfer und echte Mitverantwortung.
Von Interface bis System: Wir liefern das, was zählt.
UX Design
Wir schaffen intuitive, nutzerfreundliche digitale Erfahrungen, indem wir das Verhalten und die Bedürfnisse der Nutzer*innen analysieren und optimale Interaktionsmöglichkeiten mit deinen Produkten schaffen. Dabei vereinen wir alle relevanten Perspektiven: von Mensch, Business und Technologie.
UI Design
Wir gestalten Nutzeroberflächen, die Menschen ihren (Arbeits-)Alltag leichter und schöner machen. Ästhethik und Usability gehen dabei Hand in Hand: Unsere UI Designer*innen haben eine Leidenschaft für zukunftsweisendes Design und verlieren nie die Nutzer*innen aus den Augen. Zudem schaffen sie Designsysteme, die nicht nur funktionieren, sondern auch gelebt werden.
UX Writing
Text ist ein entscheidender Faktor in jedem User Interface. Wir optimieren deine digitalen Produkte durch konsistente, nutzerfreundliche Sprache hin zu einer stimmigen User Experience. Dazu gehören auch Dokumentationen wie Tone-of-Voice-Guidelines, kontextuelle Hilfe oder
FAQs.
UI Engineering
In enger Zusammenarbeit mit UX und UI Design überführen unsere Frontend-Entwicker*innen Konzept und visuelle Gestaltung in funktionierende, intuitiv bedienbare digitale Produkte. Sie bringen nicht nur herausragende technische Expertise mit, sondern auch ein tiefes Verständnis für Nutzerzentrierung.
Enterprise-Designsysteme
Strukturiere dein Produktdesign für mehr Geschwindigkeit und Konsistenz. Wir helfen dir, Designsysteme aufzubauen oder weiterzuentwickeln, die in der Praxis funktionieren und von allen genutzt werden.
Maßgeschneiderte Zusammenarbeit
Das Setup folgt deinem Ziel.
Wir denken in Verantwortung, nicht in Silos. Passend zu deiner Herausforderung bringen wir die richtigen Expert*innen mit. Wir bleiben flexibel und richten unsere Unterstützung an dem aus, was wirklich weiterhilft.
„Die Produktvision steht jetzt im Fokus. Anfangs waren wir sehr im Projektgeschäft gefangen. Wir waren vor allem damit beschäftigt, den Wünschen unserer Kunden Herr zu werden und Anforderungen abzuarbeiten. Wir haben gelernt, auch mal nein zu sagen und unsere eigene Roadmap voranzutreiben."
Kyra Bollmeyer
UX-Designerin und Lead bei ONE DATA
Mit diesen Unternehmen haben wir Produkt Design aufs nächste Level gehoben.
Kampf
Wie Micro Frontends das Geschäftsmodell erweitern
Kampf, den führenden Hersteller von Rollenschneid- und Wickelmaschinen, unterstützten wir gemeinsam mit codecentric und Innodrei auf dem Weg in die Industrie 4.0. Neben Eye Candy und Nutzerfokus entstanden auch neue Vertriebsmöglichkeiten.
Provinzial Rheinland
In nur 12 Wochen zur Marktreife?
Wer wie die Provinzial Rheinland ein riesiges Handwerkernetzwerk parat hat und den Bedarf am Markt kennt, kommt auf gute Ideen. Nach einem Concierge-Experiment war die Idee validiert und sollte nun schnell und digital auf die Straße kommen.
