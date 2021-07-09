Enterprise-Designsysteme, die liefern statt versprechen

Viele Unternehmen stecken fest: Entweder gibt es ein Designsystem, das kaum jemand nutzt. Oder es wird geplant, aber nie priorisiert. Oder es entsteht Wildwuchs, der jede Migration zur Qual macht. Wir helfen, das Potenzial eines Designsystems freizulegen und zu nutzen. Ohne Dogma. Ohne Overhead. Ohne „Hauptsache gebaut“.