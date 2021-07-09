Menü
Designsysteme
Enterprise-Designsysteme, die liefern statt versprechen
Komplexe Produktlandschaften, viele Teams, unterschiedlichste Tools und Herausforderungen – wir kennen die Realität großer Organisationen. Unser Ansatz für Enterprise-Designsysteme verbindet strategische, iterative Umsetzung mit nachhaltiger Wirkung.
Designsysteme sind kein Ziel. Sie sind ein Werkzeug.
Viele Unternehmen stecken fest: Entweder gibt es ein Designsystem, das kaum jemand nutzt. Oder es wird geplant, aber nie priorisiert. Oder es entsteht Wildwuchs, der jede Migration zur Qual macht. Wir helfen, das Potenzial eines Designsystems freizulegen und zu nutzen. Ohne Dogma. Ohne Overhead. Ohne „Hauptsache gebaut“.
Strategisch gedacht, praxistauglich umgesetzt
Erfahrung mit komplexen Enterprise-Strukturen
Wir haben Designsysteme in großen Organisationen aufgebaut, eingeführt und weiterentwicklelt – von Konzern bis Mittelstand.
System, nicht nur Komponenten
Wir denken über Bausteine hinaus: Prozesse, Rollen und Governance gehören genauso dazu wie Tokens und UI-Elemente.
Fokus auf Impact, nicht auf Vollständigkeit
Ein gutes System ist nie fertig, aber immer einsatzbereit.
Aktionsangebot:
in 30 Minuten mehr Klarheit
Bis 15. Oktober 2025 laden wir dich ein zu einem kostenlosen persönlichen Gespräch über dein Enterprise-Designsystem – ob du schon eines hast oder nicht. Wir sprechen über deine aktuelle Situation und Herausforderung und skizzieren, wie du das Thema in deinem Unternehmen voranbringst.
Sichere dir jetzt einen Termin, unsere Expert*innen freuen sich darauf.
So können wir gemeinsam anpacken
Audit & Strategie
Wo steht ihr? Was braucht ihr wirklich?
Analyse bestehender Strukturen, Tools und Rollen
Reifegradbewertung und Handlungsempfehlungen
Priorisierung: Was ist wichtig, was kann warten?
Optional: Stakeholder-Mapping & Quick-Wins
Ideal für Teams mit „etwas Vorhandenem“, aber ohne Klarheit oder Wirkung.
Setup & Pilotierung
Von der Idee zum einsatzbereiten System
Aufbau eines nutzbaren MVP (Komponenten, Tokens, Doku)
Tooling- und Architekturberatung
Gemeinsamer Pilot-Use-Case zur Verprobung
Erste Prozesse für Pflege und Zusammenar
Für Organisationen, die starten oder neu aufsetzen wollen.
Enablement & Verankerung
Damit es nicht nur gebaut, sondern auch genutzt wird
Playbooks, Guidelines und Trainingsformate
Rollen- und Governance-Modelle
Stakeholder-Kommunikation & Onboarding
Optional: Contribution-Formate & interne Community-Strategien
Für Teams, die interne Wirksamkeit und breite Nutzung erreichen wollen.
Skalierung & Weiterentwicklung
Vom ersten System zum strategischen Asset
Integration in Delivery- & Produktprozesse
Pflegeprozesse und Tooling-Optimierung
Strategie für Rebrandings oder Migrationen
Metriken und Feedback-Loops (z. B. Usage, Coverage, Speed)
Für Unternehmen, die ihr System langfristig als Produkt denken.
Wie wir im Bereich Enterprise-Designsysteme geholfen haben
Skalierbares Designsystem mit Community-Ansatz
Für eine konsistentere UX wollte Sartorius ein Designsystem aufbauen – welches zum Mastertool für Kommunikation und Kollaboration wurde.
Feinschliff für ein etabliertes Designsystem
Für ein bereits intensiv genutztes Designsystem unterstützten wir eine große Organisation dabei, fehlende Patterns zu dokumentieren, Prozesse zu optimieren und die Organisation im Umgang mit dem System zu stärken.
Digital Readiness für einen Großhandelsriesen
Im Rahmen einer umfassenden Digitalisierungsinitative halfen wir der METRO beim Aufbau einer UX-Gilde und etablierten erste Designsysteme.
Lass uns sprechen
Ob Optimierung, Einführung oder der Schritt von der Component Library zum vollwertigen Enterprise-Designsystem: Wir finden gemeinsam heraus, welche Lösung euch voranbringt.
Nadine Pieper
Senior UX-Beraterin
+49 211 8680910