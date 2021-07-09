Kontakt

Designsysteme

Enterprise-Designsysteme, die liefern statt versprechen

Komplexe Produktlandschaften, viele Teams, unterschiedlichste Tools und Herausforderungen – wir kennen die Realität großer Organisationen. Unser Ansatz für Enterprise-Designsysteme verbindet strategische, iterative Umsetzung mit nachhaltiger Wirkung.

Aktionsangebot bis 15. Oktober

Designsysteme sind kein Ziel. Sie sind ein Werkzeug.

Viele Unternehmen stecken fest: Entweder gibt es ein Designsystem, das kaum jemand nutzt. Oder es wird geplant, aber nie priorisiert. Oder es entsteht Wildwuchs, der jede Migration zur Qual macht. Wir helfen, das Potenzial eines Designsystems freizulegen und zu nutzen. Ohne Dogma. Ohne Overhead. Ohne „Hauptsache gebaut“.

Strategisch gedacht, praxistauglich umgesetzt

Erfahrung mit komplexen Enterprise-Strukturen

Wir haben Designsysteme in großen Organisationen aufgebaut, eingeführt und weiterentwicklelt – von Konzern bis Mittelstand.

System, nicht nur Komponenten

Wir denken über Bausteine hinaus: Prozesse, Rollen und Governance gehören genauso dazu wie Tokens und UI-Elemente.

Fokus auf Impact, nicht auf Vollständigkeit

Ein gutes System ist nie fertig, aber immer einsatzbereit.

in 30 Minuten mehr Klarheit

So können wir gemeinsam anpacken

Audit & Strategie

Wo steht ihr? Was braucht ihr wirklich?

  • Analyse bestehender Strukturen, Tools und Rollen

  • Reifegradbewertung und Handlungsempfehlungen

  • Priorisierung: Was ist wichtig, was kann warten?

  • Optional: Stakeholder-Mapping & Quick-Wins

    Ideal für Teams mit „etwas Vorhandenem“, aber ohne Klarheit oder Wirkung.

Setup & Pilotierung

Von der Idee zum einsatzbereiten System

  • Aufbau eines nutzbaren MVP (Komponenten, Tokens, Doku)

  • Tooling- und Architekturberatung

  • Gemeinsamer Pilot-Use-Case zur Verprobung

  • Erste Prozesse für Pflege und Zusammenar

    Für Organisationen, die starten oder neu aufsetzen wollen.

Enablement & Verankerung

Damit es nicht nur gebaut, sondern auch genutzt wird

  • Playbooks, Guidelines und Trainingsformate

  • Rollen- und Governance-Modelle 

  • Stakeholder-Kommunikation & Onboarding

  • Optional: Contribution-Formate & interne Community-Strategien

    Für Teams, die interne Wirksamkeit und breite Nutzung erreichen wollen.

Skalierung & Weiterentwicklung

Vom ersten System zum strategischen Asset

  • Integration in Delivery- & Produktprozesse

  • Pflegeprozesse und Tooling-Optimierung

  • Strategie für Rebrandings oder Migrationen

  • Metriken und Feedback-Loops (z. B. Usage, Coverage, Speed)

    Für Unternehmen, die ihr System langfristig als Produkt denken.

Wie wir im Bereich Enterprise-Designsysteme geholfen haben

Skalierbares Designsystem mit Community-Ansatz

Für eine konsistentere UX wollte Sartorius ein Designsystem aufbauen – welches zum Mastertool für Kommunikation und Kollaboration wurde.

Zur Success Story

Feinschliff für ein etabliertes Designsystem

Für ein bereits intensiv genutztes Designsystem unterstützten wir eine große Organisation dabei, fehlende Patterns zu dokumentieren, Prozesse zu optimieren und die Organisation im Umgang mit dem System zu stärken.

Digital Readiness für einen Großhandelsriesen

Im Rahmen einer umfassenden Digitalisierungsinitative halfen wir der METRO beim Aufbau einer UX-Gilde und etablierten erste Designsysteme.

Zur Success Story

Lass uns sprechen

Ob Optimierung, Einführung oder der Schritt von der Component Library zum vollwertigen Enterprise-Designsystem: Wir finden gemeinsam heraus, welche Lösung euch voranbringt.

Praxiswissen, das bei Designsystem-Entscheidungen hilft

