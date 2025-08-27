Warum so viele Enterprise-Designsysteme scheitern

Symptom: Geringe Akzeptanz und Nutzung

Lösungen: Alle Beteiligten sollten von Anfang an einbezogen werden, sich gehört fühlen und die Möglichkeit haben, aktiv mitzuwirken, z. B. durch Kommentarfunktionen und über feste Ansprechpartner*innen. So wird nicht nur das Designsystem besser, sondern durch den IKEA-Effekt (Dinge sind wertvoller, wenn man sie selbst baut) wird es auch leichter akzeptiert. Stärke von Anfang das Bewusstsein, dass das Designsystem ein gemeinsames „Baby” ist. Sorge zudem dafür, dass es ein klares Ownership gibt, nicht nur im Design, sondern auch bei den Devs und den POs: ein dediziertes Team oder eine Person, die das System aktiv in Projekten verankert. Achte außerdem darauf, dass ein Onboarding für alle Menschen existiert, die das Designsystem nutzen sollen. Dieses sollte anhand realer Projektszenarien zeigen, wie das System Zeit spart und Qualität sichert. Prüfe auch regelmäßig anhand konkreter Beispiele, wo das System in aktuellen Projekten erfolgreich eingesetzt wurde, und trage diese Erfolgsindikatoren in die Teams.

Damit ein System Arbeit abnimmt, muss das auch gewollt werden. Dieses Wollen zu fördern, ist eine entscheidende Aufgabe, auch kommunikativ.

Symptom: Keine sichtbare Qualitätssteigerung

Lösungen: Stelle klar definierte Qualitätsstandards sicher, die verbindlich dokumentiert und zugänglich sind. Initiiere regelmäßige Qualitätsreviews, bei denen Design und Entwicklung gemeinsam prüfen, ob das System konsistent und technisch aktuell ist. Prüfe auch bei neuen Projekten, ob sie die Standards einhalten, und fordere gegebenenfalls Korrekturen ein. Bei Nutzertests aus Produkten, die neue Komponenten beinhalten, sollte das Feedback immer auch an das Designsystem-Team weitergegeben werden, damit das System kontinuierlich optimiert werden kann.

Konsistenz passiert nicht von selbst. Sie ist das Ergebnis klarer Standards und konsequenter Pflege.

Symptom: Keine Beschleunigung

Lösungen Stelle sicher, dass das System in allen relevanten Produkt- und Entwicklungsprozessen, vom Sprint-Planning bis zum Deployment, berücksichtigt wird. Kläre mit Design- und Dev-Leads, wie Komponenten in Figma, Storybook oder Code-Repos nahtlos zugänglich gemacht werden. Finde heraus, wie das System Entscheidungen im Projektalltag beschleunigt oder wo es aktuell noch bremst. Wichtig ist auch, dass die Produktteams ausreichend Autonomie und Handlungsfreiheit haben, um ihre Anforderungen umsetzen zu können.

Ein Designsystem beschleunigt nur, wenn es da liegt, wo die Arbeit passiert.

Symptom: Unklarheit über den aktuellen Stand

Lösungen: Sorge für eine zentrale, verlässliche „Single Source of Truth“, die für alle zugänglich ist. Führe Prozesse ein, über die veraltete Komponenten konsequent gekennzeichnet oder entfernt werden. Bei jeder neuen Version sollte transparent gezeigt werden, was geändert wurde, wann und warum. Es sollte außerdem kommuniziert werden, wann welche Komponenten hinzukommen, wie lange der alte Stand genutzt werden soll und wie so lange mit Änderungen im Produkt umgegangen werden soll.

Klarheit ist der größte Hebel für Vertrauen, Vertrauen ist die Basis für Nutzung.

Symptom: Unverhältnismäßiger Ressourcenbedarf

Lösungen: Prüfe Daten zur tatsächlichen Nutzung der Komponenten und priorisiere Inhalte, die am häufigsten verwendet werden. Lege Budgets generell ganz bewusst so fest, dass die größten Hebel zuerst bedient werden. Zudem sollte die Erwartungshaltung bei allen Stakeholder*innen klar gesetzt sein: Das Designsystem ist kein Projekt, es ist ein Prozess. Kleine, kontinuierliche Schritte sind besser als ein Big Bang.

Ein gutes System wächst mit dem Bedarf – nicht mit dem Wunsch, alles auf einmal zu lösen.

Fazit

Ein Enterprise-Designsystem bringt die Herausforderung mit sich, dass eine Vielzahl von komplexen und unterschiedlichen Produktwelten in einem System verortet werden muss. Das allein kann wie eine Mammutaufgabe wirken. Hinzu kommt, dass es im ebenso komplexen Projektalltag funktionieren muss und von unterschiedlichsten Menschen mit vielfältigen Bedürfnissen, Kenntnissen und Herausforderungen genutzt werden muss.



Entscheidend ist: Das Designsystem muss kein perfektes Endprodukt sein, um Wirkung zu entfalten. Es herrscht noch immer ein zu großer Anspruch auf Perfektionismus und der Wunsch, mit etwas „fertig“ zu werden. Aber ein Designsystem lebt, es skaliert und entwickelt sich im besten Fall immer wieder weiter. Für diese positive Weiterentwicklung gibt es effektive Stellschrauben. Viele davon kennst du nun und kannst gezielt an ihnen drehen.

Auch wenn euer aktuelles Designsystem gerade ins Stocken geraten ist: Der richtige Zeitpunkt, das zu verändern, ist immer jetzt. Wir haben in vielen Projekten gesehen, dass die typischen Hürden in komplexen Produktlandschaften ähnlich sind, und dass sich selbst Systeme mit geringem Nutzen in leistungsfähige Werkzeuge verwandeln lassen. Die größten Hebel liegen oft darin, Strukturen zu schärfen, statt sie zu ersetzen. Du bist mit diesen Herausforderungen nicht allein. Wir wünschen dir viel Erfolg!



PS: Du brauchst Sparring oder Hilfe, um dein Enterprise-Designsystem wirksamer zu machen? Erfahre , wie wir dich unterstützen können.