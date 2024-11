Eine kleine „Design Family” und interne Nutzerzentrierung

Designer*innen, die oft relativ isoliert gearbeitet haben, haben nun Einblicke in die Arbeit anderer Produktteams bekommen und können sich mit diesen austauschen und gemeinsam konsistente Produkte schaffen. Gleichzeitig ist der Round Table neben anderen Formaten wie dem UX Community Call ein Grundstein für eine Community of Practice mit Fokus auf UX-Prozesse. Die Kommunikation fühlt sich natürlich an (passend zur Markenkampagne „We’re In This Together”), die Nutzerzentrierung ist auch intern gewachsen.