Das Designsystem-Reifegradmodell: auf 7 Stufen zu mehr Struktur und Wirkung.

Designsysteme gelten zu Recht als das Rückgrat digitaler Produktentwicklung. Sie ermöglichen skalierbare Interfaces, fördern die Zusammenarbeit zwischen Design und Entwicklung und beschleunigen Releases. Doch viele Unternehmen unterschätzen die Komplexität und Dynamik eines Designsystems.

Mit unserem Reifegradmodell helfen wir euch, den aktuellen Stand eures Systems realistisch einzuschätzen.

Warum ein Reifegradmodell für Designsysteme?

Reifegradmodelle schaffen Orientierung, gerade in komplexen Umgebungen. Sie machen sichtbar, wo ein Unternehmen steht, welche Potenziale ungenutzt bleiben und welche nächsten Schritte sinnvoll sind. Bekannte Frameworks wie das UX Maturity Model der Nielsen Norman Group zeigen seit Jahren, wie hilfreich ein strukturierter, objektiver Blick auf den eigenen Entwicklungsstand ist.

In der Praxis von Enterprise-Organisationen stießen wir immer wieder auf eine Lücke: Zwar konnten wir eine generelle UX-Reife messen, aber nicht die Dynamik von Designsystemen, also jener technischen und organisatorischen Infrastruktur, die modernes Product Design erst skalierbar macht. Gerade bei Designsystemen, die tief in das Produkt, in Prozesse und in die Teamkultur hineingreifen, kann ein solches Modell weitreichende Möglichkeiten bieten.

Aus diesem praktischen Bedarf heraus entstand unser Modell. In einem Projekt halfen wir, ein Designsystem nahezu von Grund auf zu entwickeln, und wir wollten unseren Fortschritt messbar machen. Dabei haben wir eine erste Einstufung vorgenommen und gemerkt, wie sehr sie half, Prioritäten zu klären und gemeinsame Ziele zu erreichen. Diese Erfahrung war der Ausgangspunkt. Wir wollten immer besser verstehen, wo Unternehmen mit ihren Systemen stehen, welche Muster sich wiederholen und an welchen Stellen Unterstützung den größten Effekt hat. So konnten wir unseren Kund*innen strukturiert helfen, ihr System ganz gezielt weiterzuentwickeln. Gleichzeitig fiel uns auf: Viele Organisationen schätzen sich selbst unpassend ein, weil ihnen Vergleichswerte fehlen. Zwar gibt es eine Vielzahl öffentlicher Designsysteme, von denen man Aufbau und Logik kopieren kann, bzw. an denen man sich orientieren kann, die zugrunde liegenden Prozesse und Strukturen sind aber selten transparent.

Unser Reifegradmodell schafft eine Grundlage: eine objektive Einschätzung, basierend auf realen Entwicklungsstufen, die Unternehmen hilft, ihren eigenen Standpunkt besser zu verstehen.