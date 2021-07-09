Wie gut ist euer Designsystem wirklich?

Das sagen unsere Kund*innen



„In jedem Team gab es eine andere Vorstellung davon, was ‚reif‘ bedeutet. Das Modell hat geholfen, diese Diskussion zu versachlichen und Prioritäten zu klären.“ (UX Lead, Versicherungskonzern)

„Der Test hat uns überrascht. Wir sind weiter als gedacht – das war ein echter Motivationsschub fürs Team.“ (Head of Product Design, SaaS-Anbieter)

„Das Modell hat uns geholfen, dass unser Designsystem endlich intern richtig priorisiert wird. Auch die Stakeholder verstehen jetzt, warum es wichtig ist und wohin wir damit wollen.“ (UX Designer, Mobilitätsplattform)