Das Ziel: ein Designsystem, das verbindet

Sartorius trat an UX&I heran, um gemeinsam eine unternehmensweite, strategische Lösung zu finden. Es sollte eine kohärente Markenidentität und eine verbesserte User Experience über das gesamte Produktportfolio hinweg geschaffen werden. Klar war, dass ein Designsystem benötigt wird, um alle weiteren UX-Aktivitäten zu stärken. Dieses sollte nicht nur als Regelwerk aufgebaut werden, sondern schließlich auch unternehmensweit Anwendung finden.



Auch hinsichtlich des neuen Corporate Designs, das im Rahmen eines umfassenden Marken-Relaunchs 2020 erstellt wurde, sollte das Designsystem den Rahmen bilden für alle zukünftigen Produktentwicklungen und dabei unterstützen, bestehende User Interfaces bei Bedarf nachzujustieren.



Zudem sollte UX&I durch die Brille der externen Beratung Erfahrungswerte einbringen und als Sparringspartner unterstützen, Bestehendes hinterfragen und interne UX-Ressourcen mit aufbauen. Ziel war dabei immer, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und die Kompetenzen nach und nach in die Hände der internen Teams zu geben.