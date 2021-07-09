Kontakt

Menü

Eine Auswahl an Meilensteinen, die wir mit unseren Kund*innen gefeiert haben

UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

DFH Gruppe

Empowerment als Erfolgsprinzip: DFH stärkt Bauherr*innen mit digitalem Kundenservice

Die DFH überzeugt durch außerordentlichen Kundenservice. Beim Übergang von analogen auf digitale Prozesse steht der Mensch weiterhin im Mittelpunkt.

Zum Showcase
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Sartorius

Ein Designsystem als Community-Builder

Für eine konsistentere UX wollte Sartorius ein Designsystem aufbauen – welches zum Mastertool für Kommunikation und Kollaboration wurde.

Zum Showcase
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

d.velop

Discovery Accelerator Program: Nutzer­zentrierung verankern

Bei der d.velop Gruppe, dem Software-Spezialisten für Dokumentenmanagement und digitale Geschäftsprozesse, machten wir Nutzerfokus zum Mindset. Gemeinsam mit dem Kunden brachten wir in einem 8-wöchigen Programm Schwung in die digitale Product Discovery.

Zum Showcase
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

One Data

Vom Usability-Review zur eigenen UX/UI-Abteilung

Als uns der deutsche AI-Marktführer One Data für einen Usability-Check seines Data-Product-Builders rief, tauchten erstmal viele rote Post-its auf. Aus der konkreten UX-Arbeit wurde schnell ein übergreifendes Coaching – das zum eigenen internen UX/UI-Chapter führte.

Zum Showcase
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Kampf

Wie Micro Frontends das Geschäftsmodell erweitern

Kampf, den führenden Hersteller von Rollenschneid- und Wickelmaschinen, unterstützten wir gemeinsam mit codecentric und Innodrei auf dem Weg in die Industrie 4.0. Neben Eye Candy und Nutzerfokus entstanden auch neue Vertriebsmöglichkeiten.

Zum Showcase
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Provinzial Rheinland

In nur 12 Wochen zur Marktreife?

Wer wie die Provinzial Rheinland ein riesiges Handwerkernetzwerk parat hat und den Bedarf am Markt kennt, kommt auf gute Ideen. Nach einem Concierge-Experiment war die Idee validiert und sollte nun schnell und digital auf die Straße kommen.

Zum Showcase
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Instana

Von Solingen ins Silicon Valley: Instana & der Mega-Deal.

November 2020: Ein Start-up aus Solingen wird für geschätzte $500 Millionen Teil von IBM. Wir begleiteten Instana auf dem Weg dorthin, von der ersten Strategierunde bis zum Produkt, das die internationale Tech-Welt erobert.

Zum Showcase
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

METRO

Starthilfe bei der nutzer­zentrierten Ausrichtung

Als die METRO AG 2015 eine umfassende Digitalisierungsinitative startete, war UX&I von Anfang an mit dabei. Aus einem klar definierten Projektauftrag wurde eine übergreifende, strategische Zusammenarbeit. Am Ende der für uns schönste Erfolg: Wir wurden überflüssig.

Zum Showcase

Hast du eine Idee oder ein verzwicktes UX-Problem?

Wir unterstützen dich von der Strategie über die agile Produktentwicklung bis zur Weiterbildung deines Teams.

Zum Kontaktformular
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Nadine Pieper

Senior UX-Beraterin

+49 211 8680910