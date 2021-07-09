Menü
Eine Auswahl an Meilensteinen, die wir mit unseren Kund*innen gefeiert haben
d.velop
Discovery Accelerator Program: Nutzerzentrierung verankern
Bei der d.velop Gruppe, dem Software-Spezialisten für Dokumentenmanagement und digitale Geschäftsprozesse, machten wir Nutzerfokus zum Mindset. Gemeinsam mit dem Kunden brachten wir in einem 8-wöchigen Programm Schwung in die digitale Product Discovery.
One Data
Vom Usability-Review zur eigenen UX/UI-Abteilung
Als uns der deutsche AI-Marktführer One Data für einen Usability-Check seines Data-Product-Builders rief, tauchten erstmal viele rote Post-its auf. Aus der konkreten UX-Arbeit wurde schnell ein übergreifendes Coaching – das zum eigenen internen UX/UI-Chapter führte.
Kampf
Wie Micro Frontends das Geschäftsmodell erweitern
Kampf, den führenden Hersteller von Rollenschneid- und Wickelmaschinen, unterstützten wir gemeinsam mit codecentric und Innodrei auf dem Weg in die Industrie 4.0. Neben Eye Candy und Nutzerfokus entstanden auch neue Vertriebsmöglichkeiten.
Provinzial Rheinland
In nur 12 Wochen zur Marktreife?
Wer wie die Provinzial Rheinland ein riesiges Handwerkernetzwerk parat hat und den Bedarf am Markt kennt, kommt auf gute Ideen. Nach einem Concierge-Experiment war die Idee validiert und sollte nun schnell und digital auf die Straße kommen.
METRO
Starthilfe bei der nutzerzentrierten Ausrichtung
Als die METRO AG 2015 eine umfassende Digitalisierungsinitative startete, war UX&I von Anfang an mit dabei. Aus einem klar definierten Projektauftrag wurde eine übergreifende, strategische Zusammenarbeit. Am Ende der für uns schönste Erfolg: Wir wurden überflüssig.
Hast du eine Idee oder ein verzwicktes UX-Problem?
Wir unterstützen dich von der Strategie über die agile Produktentwicklung bis zur Weiterbildung deines Teams.
Nadine Pieper
Senior UX-Beraterin
+49 211 8680910