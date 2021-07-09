Kund*innen das Zepter in die Hand geben

Das Kundenportal sollte so gestaltet sein, dass Kund*innen sich selbst helfen können. Die Features mussten intuitiv und selbsterklärend sein, um einen „Self-Service light” zu ermöglichen – der Kund*innen nicht zusätzlichen Aufwand abverlangt, sondern ihnen deutliche Vorteile bietet. Dazu mussten auch große von kleinen Problemen unterschieden und vorsortiert werden, sodass der Kundensupport entlastet wird und genau dort zum Einsatz kommen kann, wo seine Stärken gebraucht werden.